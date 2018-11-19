Украине деньги не вернут: в Крыму оккупанты списали многомиллионный долг

Оккупационные власти Крыма списали более 130 млн грн внешнего долга Верховной Рады АРК по облигациям, выпущенным в 2011 году Национальным банком Украины.

Проект о списании долговых обязательств в размере 197,1 млн грн на заседании так называемого совета министров Республики Крым представила глава «министерства финансов» Ирина Кивико. «Этот долг у нас образовался по облигациям внутреннего местного займа Верховной Рады Автономной Республики Крым общей номинальной стоимостью 133 млн грн в количестве 133 тыс. штук, выпущенных в 2011 году», – процитировал ее «Крыминформ».

По ее информации, Нацбанк Украины мог получить выплаты по долгам до 1 августа 2018 года, обратившись с соответствующим заявлением в «министерство» для погашения облигаций. Но в указанные сроки этого не сделал.

Крым

Как сообщает агентство, облигации были выпущены по распоряжению крымского парламента в 2011 году для реализации в Симферополе и Симферопольском районе экологического проекта в сфере сбора и переработки твердых бытовых отходов.

В 2014 году «Минфин» Крыма заявил о готовности погасить долг по облигациям перед Нацбанком и якобы направил в Нацбанк Украины информацию о счетах владельцах облигаций, на которые нужно зачислить процентный доход для обеспечения выплат по облигациям внутреннего займа. В последствии власти полуострова заявили, что НБУ якобы препятствует Крыму в выплате долговых обязательств по облигациям.

Как сообщал OBOZREVATEL, окупанты списали долги созданные до аннексии Крыма в сумме до 5 млн руб. определенным категориям граждан через Фонд защиты вкладчиков, проигнорировав интересы кредитора.





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