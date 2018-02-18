Украина завоевала первую золотую медаль на Олимпиаде-2018

В воскресенье, 18 февраля, Украинец Абраменко выиграл золотую медаль на Олимпиаде-2018 в мужской лыжной акробатике

Украинский фристайлист Александр Абраменко успешно выполнил свой прыжок и получил от судей оценку 128.51 балла, завоевав для Украины первую золотую медаль, передает «ДС».

Китаец Цзя Цзунъян в своей попытке показал результат 128.05 балла и завоевал серебряную медаль. Бронзовая награда досталась Илье Бурову (122.17) из ОАР.

Напомним, после первой попытки Абраменко занимал третье место (125.67), а во второй показал четвертый результат (125.79).

Напомним, что Олимпиада-2018 в южнокорейском Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. В ней принимают участие спортсмены из 92 стран и будет разыграно рекордное для зимних Игр количество медалей — 102 комплекта.

Украину на Играх-2018 представляют 33 спортсмена в девяти видах спорта. Наибольшее представительство — 11 человек — в биатлоне, шесть человек в санном спорте, по четыре — в лыжных гонках и фигурном катании.

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