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Украина заняла седьмое место в рейтинге наиболее несчастных стран по версии Bloomberg

Мировая экономика16 Фев 2018
Украина заняла седьмое место в рейтинге наиболее несчастных стран по версии Bloomberg
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Наиболее несчастной страной мира международное агентство Bloomberg назвало Венесуэлу.

Украина оказалась на седьмой позиции в рейтинге несчастных стран агентства Bloomberg, который рассчитывается на основании показателей инфляции и безработицы для 66 государств.

В 2018 году Украина улучшила позицию, заняв седьмую строчку с индексом 17,8. В прошлом году страна занимала пятое место в рейтинге наиболее несчастных стран с индексом 23,8.

Четвертый год подряд в рейтинге несчастных экономик лидирует Венесуэла, где МВФ прогнозирует годовую инфляцию в 13 000%. Далее в рейтинге следуют Южная Африка и Аргентина.  

Инфографика: bloomberg.com

Статус наименее несчастной экономики получил Таиланд. Bloomberg также отмечает, что Мексика добилась больших успехов, поскольку инфляция в этой стране становится более управляемой.

Индекс Bloomberg опирается на концепцию, согласно которой низкая инфляция и безработица обычно иллюстрируют, насколько хорошо должны чувствовать себя жители страны.

Агентство отмечает, что рост цен в этом году представляет большую угрозу для мировой экономики, чем безработица. При этом опрошенные агентством эксперты прогнозируют, что мировая экономика в 2018 году сохранит прошлогодные темпы роста – самые высокие с 2011 года.



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