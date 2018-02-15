Украина заняла 7 место в рейтинге "самых несчастных" стран мира — Bloomberg

Украина заняла 7 место в рейтинге «самых несчастных государств мира». В нем страны оцениваются по уровню инфляции и безработицы. Рейтинг составлен агентством Bloomberg на основе прогнозов экономистов среди 66 государств.

Показатели Украины в рейтинге 2018 года улучшились. Если в 2017 году она занимала 5 место в списке наиболее несчастных стран с индексом «23,8», то в текущем году украинский индекс вырос до «17,8» — 7 место.

Венесуэла удерживает первое место в индексе четвертый год подряд, при этом ее балл вырос более чем втрое по сравнению с 2017 годом.

Фото: bloomberg.com

Таиланд опять получил статус «наименее несчастной» экономики, однако, учитывая нестандартную методологию расчета безработицы в этой стране, занимающий второе место Сингапур оценен похоже.

Мексика, где инфляция становится более управляемой, в этом году может добиться существенного прогресса, а Румынии, наоборот, грозит большее неблагополучие из-за ускорения роста цен.

Фото: bloomberg.com

Рост цен в этом году будет представлять более серьезную угрозу глобальной экономике, чем безработица, свидетельствует индекс.

Индекс несчастья основан на давней концепции, что низкие инфляция и безработица являются индикаторами экономического благополучия людей в исследуемых странах.

Однако, низкие уровни этих показателей могут вводить в заблуждение. Например, устойчиво низкие цены могут быть признаком слабого спроса, а слишком низкая безработица может осложнять условия для поиска новой, лучшей работы.

Расчеты в целом свидетельствуют о сохранении благоприятных глобальных экономических перспектив: согласно медианному прогнозу опрошенных агентством Блумберг экономистов, мировая экономика в 2018 году вырастет на 3,7 процента, сохранив темпы прошлого года, ставшие лучшими с 2011 года.

Как сообщала «Страна», Украина «пасет задних» в рейтинге стран Восточного партнерства. В одном из двух оценочных блоков (за низкие результаты в категории «Граждане в Европе») Украина заняла третье место, пропустив вперед Грузию и Молдову.

Также Украина оказалась в хвосте рейтинга лучших стран для жизни пенсионеров.

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