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Украина заняла 7 место в рейтинге «несчастных стран» — Bloomberg

Мировая экономика15 Фев 2018
Украина заняла 7 место в рейтинге «несчастных стран» — Bloomberg
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Украина заняла 7 место в рейтинге «несчастных стран», который высчитывается на основании показателей инфляции и безработицы.

Индекс рассчитывается агентством Bloomberg на основе прогнозов экономистов по инфляции и безработице для 66 стран.

Показатели Украины в рейтинге 2018 года улучшились. Если в 2017 году Украина занимала 5 место в списке наиболее несчастных стран с индексом «23,8», то в текущем году ее индекс вырос до «17,8», что позволило занять 7 место, пишет ЭП.

Венесуэла удерживает первое место в индексе четвертый год подряд, при этом ее балл вырос более чем втрое по сравнению с 2017 годом.

Таиланд опять получил статус «наименее несчастной» экономики, однако, учитывая нестандартную методологию расчета безработицы в этой стране, занимающий второе место Сингапур также заслуживает внимания.

Мексика, где инфляция становится более управляемой, в этом году может добиться существенного прогресса, а Румынии, наоборот, грозит большее неблагополучие из-за ускорения роста цен.

Рост цен в этом году будет представлять более серьезную угрозу глобальной экономике, чем безработица, свидетельствует индекс.

Индекс несчастья основан на давней концепции, что низкие инфляция и безработица являются индикаторами экономического благополучия людей в исследуемых странах.

Однако, низкие уровни этих показателей могут вводить в заблуждение. Например, устойчиво низкие цены могут быть признаком слабого спроса, а слишком низкая безработица может осложнять условия для поиска новой, лучшей работы.

Расчеты в целом свидетельствуют о сохранении благоприятных глобальных экономических перспектив: согласно медианному прогнозу опрошенных агентством Блумберг экономистов, мировая экономика в 2018 году вырастет на 3,7 процента, сохранив темпы прошлого года, ставшие лучшими с 2011 года.

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