Украина заняла 55-е место среди наиболее ценных национальных брендов. Рейтинг

Украина в ежегодном рейтинге стоимости национальных брендов заняла 55-е место — между Грецией и Словакией. В прошлом году она была 56-й. Об этом сообщает британская консалтинговая компания Brand Finance, которая обновила ежегодный рейтинг.

Потери национальных брендов

100 ведущих национальных брендов в совокупности потеряли $13,1 трлн стоимости. Их общая стоимость упала до $84,9 трлн.

Главная причина этого — пандемия covid-19.

Многолетний лидер рейтинга — США — получили 14% потерю стоимости бренда в $23,7 трлн после очередного беспокойного года. Сильнейшая экономика мира продолжает наталкиваться на резкую критику и жесткие вопросы на мировой арене. С объявлением Байдена победителем президентских выборов-2020 страна, вероятно, наметит новый курс и изменит многие политик, проводимых при нынешнем президенте.

Несмотря на политическую неопределенность, абсолютное доминирование и успех американских брендов в мире всегда будет обеспечивать экономику и репутацию страны надежной защитой.

Стоимость бренда Китая потеряла 4%. Быстрая реакция правительства на вспышку covid-19 в сочетании с целевыми мероприятиями стимулирования в последние месяцы привели к тому, что страна стала первой крупной экономикой, которая оправилась от пандемии. И сейчас ожидается, что она станет единственной экономикой G20, которая будет расти в этом году .

Читайте также: Украина заняла 58-е место среди самых богатых стран мира

В Японии дела обстоят относительно лучше, чем в других странах — стоимость ее бренда снизилась на 6%, до $4,3 трлн. Страна поднялась до третьего места в рейтинге. Многие ожидали, что она будет одной из наиболее пострадавших от covid-19 из-за ее близости к Китаю, густонаселенных городов и рост пожилого населения. Однако Япония оказалась весьма успешной, с низким уровнем заболеваемости и смертности от коронавируса и улучшением состояния экономики.

Ирландия стала единственным национальным брендом в топ-20, который продемонстрировал рост стоимости — на 11%, до $670 млрд. Ее экономика оказалась особенно устойчивой благодаря сильному экспорту и сохранению потребительских расходов.

Читайте также: Какие страны лучше справляются с последствиями коронакризиса. Рейтинг

Вьетнам является самым быстрорастущим национальным брендом в рейтинге — на 29%, до $319 млрд. В стране зарегистрировано очень мало случаев заболевания и смерти от covid-19. Она стала одним из ведущих регионов Юго-Восточной Азии для производства, все более привлекательной для инвесторов, которые стремятся переехать из Китая из-за последствий торговой войны между США и КНР. Недавние торговые соглашения с ЕС еще больше поддерживают рост страны.

Для Аргентины отмечено наибольшее падение стоимости бренда — на 57%, до $175 млрд. Из-за очень сложной ситуацией с коронавирусом (уже 1 млн больных) по всей стране вспыхнули беспорядки. И без того больная экономика страны испытывает новые удары, и путь к выздоровление не будет коротким.

Читайте также: Топ-13 лучших и топ-25 худших стран мира по качеству жизни. Рейтинг

Как составляется рейтинг

Кроме измерения стоимости национального бренда, Brand Finance также определяет относительную силу национальных брендов с помощью сбалансированной системы показателей, оценивающих инвестиции в бренд, его капитал и эффективность. Впервые в этом году методология определения силы национального бренда включает результаты Global Soft Power Index — самого масштабного в мире исследования восприятия национальных брендов (Украина в нем 46-я из 60-ти стран).

Согласно этим критериям, Германия является сильнейшим национальным брендом в мире по рейтингу силы бренда 84,9 из 100.

Страхование от COVID-19. Выплата в 50000 гривен

Следите за интересными и эксклюзивными материалами о влиянии пандемии на экономику в телеграмм-канале «Экономика и коронавирус»

Источник