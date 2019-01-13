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Украина закупила у Турции ударные беспилотники: видео, фото — Liga.net

Экономика Украины 13 Янв 2019
Украина закупила у Турции ударные беспилотники: видео, фото — Liga.net
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Украинская армия в ближайшее время получит партию ударных беспилотников Bayraktar TB2

Укрспецэкспорт, входящий в состав Укроборонпрома подписал соглашение с турецкой компанией Baykar Makina о закупке ударных беспилотников Bayraktar TB2, сообщает пресс-служба госконцерна.

Согласно договору, украинская армия в ближайшее время получит партию ударных ПБЛА, значительный запас вооружения к ним, услуги по обучению операторов и технического персонала, а также гарантийное обслуживание в течение нескольких лет.


«Эти новейшие ударные беспилотники оперативно-тактического уровня кроме вискотехнологичних характеристик также могут быть довооружены современным ракетным вооружением. Это позволит уничтожать бронетехнику, инженерные и фортификационные сооружения, а также морские цели», — прокомментировал соглашение президент Петр Порошенко.

Фото — пресс-служба Укроборонпрома

Bayraktar TB2 — это ударный беспилотник оперативно-тактического уровня, с размахом крыльев в 12 метров и способностью находиться в воздухе в течение 24 часов. Радиусом действия — 150 км. Его максимальная взлетная масса —  560 кг. Беспилотник также оснащен системой автоматического взлета и посадки, что значительно упрощает его эксплуатацию.

Фото — пресс-служба Укроборонпрома

В госконцерне напомнили, что сейчас реализуются целый ряд совместных украинско-турецких проектов. В частности создание самолета Ан-188, интеграция украинских средств защиты в турецкую бронетехнику и поставки в Украину защищенных цифровых средств связи.

Кроме того, сторонами прорабатывается создание совместного предприятия по производству комплектующих к беспилотной технике на базе запорожского ГП Ивченко-Прогресс, входящего в состав Укроборонпрома.

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