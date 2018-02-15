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Украина за год улучшила позиции в рейтинге «несчастных стран»

Мировая экономика15 Фев 2018
Украина за год улучшила позиции в рейтинге «несчастных стран»
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Украина заняла 7 место в рейтинге «несчастных стран», который высчитывается на основании показателей инфляции и безработицы. Индекс рассчитывается агентством Bloomberg на основе прогнозов экономистов по инфляции и безработице для 66 стран, сообщает «Экономическая правда».


Если в 2017 году Украина занимала 5 место в списке наиболее несчастных стран с индексом «23,8», то в текущем году ее индекс вырос до «17,8», что позволило занять 7 место. Первое место четвертый год подряд удерживает Венесуэла, хотя ее индекс вырос более, чем в трое по сравнению с прошлым годом.

Индекс несчастья основан на давней концепции, что низкие инфляция и безработица являются индикаторами экономического благополучия людей в исследуемых странах.


Однако, низкие уровни этих показателей могут вводить в заблуждение. Например, устойчиво низкие цены могут быть признаком слабого спроса, а слишком низкая безработица может осложнять условия для поиска новой, лучшей работы.


Расчеты в целом свидетельствуют о сохранении благоприятных глобальных экономических перспектив: согласно медианному прогнозу опрошенных агентством экономистов, мировая экономика в 2018 году вырастет на 3,7 процента, сохранив темпы прошлого года, ставшие лучшими с 2011 года.


Как сообщали fakty.ua, в Украине на каждую вакансию претендуют шесть человек.

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