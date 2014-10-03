Украина вышла на технический дефолт?

Агентство Bloomberg сообщило, что государственная корпорация «Нафтогаз Украины» не сумела выполнить в срок своё обязательство погасить евробонды. А это ни много ни мало 1,6 миллиарда долларов.

Внезапно для украинской власти наступила осень, и оказалось, что пора платить по государственным обязательствам. Вот и корпорация «Нафтогаз Украины» должна была погасить долг по еврооблигациям до конца сентября. Облигации эти были закуплены в 2009 году под 9,5% годовых, и что самое неприятное — государство Украина взяло на себя обязательство гарантировать возврат этих денег. Вот почему министерство финансов Украины категорически заявляло, что все долги перед европейскими кредиторами будут погашены точно и в срок. Но реальность оказалась не столь радужной — несмотря на все усилия, корпорация «Нафтогаз Украины» вовремя расплатиться по данному кредиту не смогла.

Министерство финансов принимало беспрецедентные меры — увеличивало уставной капитал «Нафтогаза» на миллиарды долларов, чтобы продемонстрировать «спешность» корпорации, и выпускало облигации внутреннего государственного займа, которые по задумке должны были привлечь недостающие средства для расчёта с кредиторами. Но всё оказалось безуспешно: те немногие деньги, которые удалось собрать, пропали в «Нафтогазе Украины», как луч света в сверхмассивной чёрной дыре. Т.е. государство не сумело вовремя выполнить свои финансовые обязательства. Вообще-то подобное называется «техническим дефолтом» и знаменует собой признак очень серьёзных проблем у страны в недалёком будущем.