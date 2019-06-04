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Украина выполнила лишь 56% плана по сдаче госимущества

Экономика Украины 04 Июн 2019
Украина выполнила лишь 56% плана по сдаче госимущества
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С начала года от аренды государственного имущества в бюджет Украины поступило 676 миллионов гривен, это 56% от плана на 2019 год

Об этом в написал и. о. председателя ФГИУ Виталий Трубаров Facebook, информирует Depo.ua.

В мае насчитали 136 млн грн поступлений в бюджет за аренду государственного имущества. С начала года Фонд обеспечил поступлений от аренды на 676 миллионов гривен, а это 56% от плана на 2019 год.

По состоянию на весну, действующих договоров аренды государственного имущества, заключенным Фондом и региональными отделениями, свыше 17 тысяч.

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Источник

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