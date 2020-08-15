Украина выкупила 10% ВВП-варрантов по цене $275

Украина выкупила 10% варрантов находящихся в обращении по цене чуть выше 86% от номинала, то есть, с дисконтом 14% или по цене около $275 млн.

«По состоянию на 14 августа 2020 г. Министерство финансов осуществило выкуп примерно 10% от общей условной суммы выпущенных ценных бумаг, привязанных к ВВП Украины. В настоящее время у Министерства финансов нет намерений перепродавать такие ценные бумаги», — говорится в сообщении Ирландской фондовой биржи.

Данные о сделке в сообщении отсутствуют. Но в последние дни ВВП-варранты котировались по курсу чуть дороже 86% от номинала, что позволяет оценить сделку примерно в $275 млн.

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Согласно стратегии управления долгом Украины, Министерство финансов может в любое время и любым способом проводить обратный выкуп, аннулирование или обмен находящихся в открытом обращении ценных бумаг Украины в зависимости от преобладающих рыночных условий. В случае проведения таких обратных покупок суммы ценных бумаг могут быть существенными.

ВВП-варранты были выпущены в рамках реструктуризации госдолга в 2015 году взамен еврооблигаций на номинальную сумму $3,2 млрд и не являются частью госдолга страны. Платежи по ВВП-варрантам должны быть ежегодно в долларах США в зависимости от динамики роста реального ВВП Украины в течение периода 2019-2038 гг. через два календарных года — между 2021-м и 2040 годами.

Если прирост ВВП за год будет ниже 3% или реальный ВВП будет меньше $125,4 млрд, то выплат по бумагам не будет. Если прирост реального ВВП составит от 3% до 4%, выплата по бумагам будут составлять 15% превышения показателя ВВП над 3%. При условии превышения ВВП 4%, то к выплатам добавляется еще плюс 40% превышения показателя ВВП над 4%. Помимо этого, с 2021 по 2025 год платежи ограничены 1% ВВП.

Отсутствие ограничений по выплатам после 2025 года в случае быстрого роста ВВП подвергалось критике многими политиками и специалистами в финансовой сфере.

Выплаты по ВВП-варрантам в 2021 году до их частичного выкупа оценивались в $20-30 млн.

В конце 2015 года котировки ВВП-варрантов были около 50% номинала, после чего упали до 30%. Исторический минимум был в середине ноября 2016 года — 28,257%. К середине апреля 2018 года в ожидании возобновления финансирования МВФ эти бумаги подорожали до локального максимума в 72,5%. Новый рост бумаг начался весной 2019 года. Отметку в 100% номинала их котировки впервые преодолели в середине января этого года.

Текущий экономический кризис вновь опустил котировки ВВП-варрантов Украины до 50% номинала. С возобновлением кредитования от МВФ в мае этого года бумаги подорожали и в отдельные дни стоили выше 95% от номинала.

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