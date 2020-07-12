Украина выдает европейский газ за собственный / Экономика / Независимая газета

Реверсные поставки российского топлива из ЕС нашли приют в подземельях Незалежной

В украинских хранилищах копятся рекордные объемы газа. Фото Reuters

Киев рапортует о рекордном импорте газа из Европы и обещает увеличить его более чем в два раза благодаря «виртуальному реверсу». По словам экспертов, для европейских трейдеров Украина оказалась лишь подземным хранилищем, куда они закачивают дешевое топливо в надежде на рост стоимости. Реальной экономике Украины обещанные максимальные объемы импортного газа не нужны из-за развала промышленности, а реверсный импорт может умереть после того, как РФ прекратит транзит. Если она его прекратит.

Импорт газа в Украину из ЕС достиг 70 млн куб. м в сутки, это рекордный показатель с 2014-го, когда страна еще импортировала газ из РФ, сообщил глава ООО «Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины» Сергей Макогон в Facebook.

По его словам, такой значительный рост мощностей импорта стал возможен благодаря созданию виртуальных точек на границах с Польшей и Венгрией, а также запуску виртуального реверса.

«Еще в прошлом году максимальная мощность по импорту не превышала 66 млн куб. м в сутки и была ограничена существующей инфраструктурой. Сейчас же с виртуальным реверсом импорт может достигать 170 млн куб. м в сутки», – отметил он, уточнив, что большая часть импорта идет на сезонную закачку в подземные хранилища. «Если еще два года назад основную часть газа закачивал «Нафтогаз», то в этом году значительные объемы закачивают европейские компании. А это дополнительный значительный доход в бюджет Украины», – добавил он. Ранее пресс-служба компании сообщила, что Украина на 24% нарастила импорт газа в первом полугодии 2020-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Украина прекратила прямую закупку газа у России в ноябре 2015 года, после чего использовала российское топливо, шедшее транзитом в Европу, но оформлявшееся с согласия европейских стран как вышедшее на их территории в одной точке и вернувшееся обратно в Украину через другой пункт. С 1 мая заработал единый виртуальный пункт передачи газа между Украиной и Венгрией, который был создан на базе двух прежних реальных точек приема-передачи газа. В июне было заключено такое же соглашение между Украиной и Польшей, и виртуальная точка обработки газа между ними заработала с 1 июля.

Виртуальный реверс заработал активнее, по данным «Оператора ГТС Украины», в январе–мае страна импортировала из Евросоюза 5,2 млрд куб. м газа, что на 30% (на 1,2 млрд куб. м) больше, чем за аналогичный период 2019-го. За этот же период транзит российского газа через Украину достиг 20 млрд куб. м, сообщал Макогон. Больше всего экспорт газа в Украину нарастили как раз Венгрия (на 39% больше год к году) и Польша (на 34%).

За шесть месяцев импорт из стран ЕС увеличился на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го, в Украину с начала года из ЕС поступило 7 млрд куб. м. В 2019-м за шесть месяцев из ЕС было импортировано на 1,3 млрд куб. м меньше газа. Также новые показатели превышают на 40% средние за период 2016–2019 годов, сообщает специализированный ресурс neftegaz.ru. Только в июне страна импортировала оттуда 1,8 млрд куб. м, что на 9% больше, чем в июне 2019 года, и на 36% больше, чем в мае 2020-го.

«Имевшийся в 2014 году контракт позволял Украине покупать у России до 114 млн куб. м в сутки, но с 2015-го она использовала вместо этого так называемый карусельный реверс, когда российский газ пересекает границу с ЕС и тут же возвращается опять в Украину, но уже сменив собственника. Новый транзитный контракт «Газпрома» и «Нафтогаза», заключенный на 2020–2024 годы, облегчил Украине легализацию виртуального реверса, который дешевле карусельного, это дало возможность Украине увеличить закупку газа у юридических лиц из Европы», – пояснил «НГ» эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. По его словам, это было одной из уступок России в данном контракте.

После Польши и Венгрии Украине еще предстоит наладить виртуальный реверс со Словакией, и это дело времени, говорит эксперт: «Пока со стороны Словакии идет карусельный реверс, то есть не полностью виртуальный, который мог бы быть дешевле».

Член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭКа Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев отметил в разговоре с «НГ», что в лучшие годы независимая Украина покупала у «Газпрома» 60 млрд куб. м в год, то есть около 164 млн куб. м в сутки. «Сейчас такой потребности у страны нет, так как в Украине сильно разрушена промышленность. Так что 70 млн в сутки – это, пожалуй, сегодня предел потребности страны в газе. И значительная часть его идет для заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ)», – говорит Танкаев.

По данным «Укртрансгаза», которые приводят информагентства, запасы природного газа в ПХГ на 1 июля достигли 19,9 млрд куб. м. И это называют «вынужденным рекордом». Уровень заполнения всех 12 украинских ПХГ общей емкостью 31 млрд куб. достиг 64,4%. При этом за последние 10 лет средний объем наполнения ПХГ в конце июня составлял 12,4 млрд куб. м, то есть в 2020 году запас выше среднего за последние 10 лет почти на 60%. Основное объяснение – резкий рост спроса со стороны европейских клиентов на использование украинских ПХГ (услуга «таможенный склад»). То есть это не чистой воды импорт для собственных нужд, просто Украина берет чужой газ на хранение с обязательством вернуть его хозяину, а деньги бюджет получает именно за хранение топлива.

За первое полугодие 2020 года европейцы закачали в украинские ПХГ 2,6 млрд куб. м газа, что более чем в 3 раза превышает показатели за тот же период прошлого года. Это связано с тем, что на фоне кризиса на газовом рынке Европы наблюдается избыток предложения, а собственные хранилища там заполнены более чем на 80% из-за прошлой теплой зимы и избыточных запасов газа, созданных «Газпромом» в конце 2019 года на случай прекращения транзита через Украину.

«Европейские трейдеры могут наступить на те же грабли, на которые наступила Саудовская Аравия: она скупила большие объемы дешевой нефти и теперь не может ее сбыть, оплачивая очень дорогой фрахт танкеров, где эта нефть вынужденно хранится. В итоге возможная маржа от продажи в будущем подорожавшего топлива съедается необходимостью оплачивать подорожавший фрахт», – предупреждает Танкаев.

Вместе с тем эксперт отмечает, что сейчас в РФ не слышно возражений против реверсных поставок газа в Украину, которые раньше озвучивал глава «Газпрома» Алексей Миллер. «Объемы там небольшие, тем более что Украина покупает дороже, чем могла бы при прямых поставках из РФ. На фоне снижения потребления газа в Европе и низких цен на топливо «Газпром», очевидно, заинтересован, чтобы его газ продавался хоть как-то», – считает эксперт. Импорт 170 млн куб. м в Украину – это из области фантастики, резюмирует Танкаев. «Ни возможностей хранилищ, ни такого потребления в Украине сейчас нет, чтобы «переварить» такой объем», – говорит он. По словам Митраховича, легализация виртуального реверса все равно не слишком поможет Украине в случае резкого сокращения физического транзита российского газа после 2024 года. «Если транзита не будет либо если он будет минимальный, то юридическая возможность виртуального реверса окажется почти бесполезной. То есть, решая тактическую задачу, Украина не решает свою стратегическую проблему, связанную с риском исчезновения либо резкого сокращения транзита российского газа, – поясняет собеседник издания. – А без физического транзита не будет и виртуального реверса чисто по техническим причинам».





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