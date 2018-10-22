Украина выбрала новый политико-экономический курс – в никуда

Современная экономико-политическая картина на Украине напоминает ситуацию в странах Латинской Америке в середине прошлого века. Такое мнение выразил украинский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский.

Выступая в эфире YouTube-канала «PolitWera» эксперт указал на то, по какому сценарию развивается, и будет развиваться экономика Украины.

«Прочтите творение Джо Перкинса – «Исповедь экономического убийцы», и вы сразу поймете, по какому сценарию развивается наша экономика. Латинская Америка прошла все это еще в 60-70-годы прошлого столетия. Коррупция во власти, которая опирается на силовой блок, нищее население, разваленная экономика и аграрный сектор – все это уже было, только на другом полушарии. Это путь в никуда», — отметил Землянский.

Экономика Украины сегодня канула в небытие. Ранее экс-премьер-министр Украины Анатолий Кинаха обратил внимание на то, что показатель ВВП Польши превысил ВВП Украины в шесть раз. По словам экс-премьера, это стало возможно, благодаря украинским трудовым мигрантам, которые продолжают покидать страну в поисках лучшей жизни и оплачиваемой работы в Европе.

Согласно экспертным оценкам, на сегодняшний день порядка 6-7 миллионов украинцев вынуждены искать средства существовать за пределами Украины. Порядка 2 миллионов украинцев уже работают в Польше, в Россию перебралось порядка 2,5 миллиона украинцев.

Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых интересных новостей News-Front|Яндекс Дзен

Источник