Украина выбирает президента: кандидаты говорят о ценах на продукты и сотрудничестве с профсоюзами — SEGODNYA

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До выборов президента Украины осталось 15 дней

Украина выбирает президента: кандидаты говорят о ценах на продукты и сотрудничестве с профсоюзами 2019-03-16T23:42:00+02:00 Политика До выборов президента Украины осталось 15 дней

Объединение кандидатов перед выборами, снижение цен на продукты и сотрудничество с профсоюзами.

Экономика будущего. Новую формулу развития страны предлагает Петр Порошенко. Сегодня он в Полтаве. Говорит – в своей программе пошагово описал – что нужно сделать, чтобы каждый украинец реально почувствовал перемены к лучшему. Убежден – долго ждать не придется.

«Наша задача – открыть возможности для всех. В нашем плане подробно расписано по дням и часам, что мы должны сделать, чтобы каждый из вас почувствовал, что Украина идет вперед. Наша формула экономического развития гарантирует, что к концу моего второго президентского срока каждый гражданин Украины собственным карманом почувствует, что экономика растет. Каждый из нас, начиная уже с этого года, будет чувствовать, что наша жизнь меняется», – заявил он.

Вернуть госрегулирование цен на продовольствие, а сельхозпродукцию поставлять на мировой рынок. Такие предложения озвучил Александр Вилкул во время встречи с аграриями Черкасской области. Привел цифры: за последние пять лет цены на продукты выросли почти в пять раз. И покупки первой необходимости становятся для украинцев недоступными. Поэтому, считает, цены надо снизить, а экспортерам, чтобы развивать отрасль, оказать государственную поддержку.

«В нашей стране картошка, яйца и другие продукты питания стоят дороже, чем в Европе. А зарплаты нищенские. Это преступление. Мы дадим госпрограммы поддержки сельхозпроизводителям, как в Европе. И льготные кредиты. И снизим налогообложение. Поддержим инфраструктуру села, потому что село живет тогда, когда есть газ, вода, врач и учитель. При наших черноземах, правильном управлении государством украинские сельхозпредприятия станут локомотивом экономического роста», – заявил он.

Зарплаты – европейского уровня, новая налоговая система и «стоп» коррупции. При таких условиях экономика Украины будет развиваться быстрее и успешнее, а украинцы не будут искать лучшей доли за рубежом – убеждена Юлия Тимошенко. Ее социальную доктрину поддержала и Федерация профсоюзов Украины. О методах ее воплощения Юлия Тимошенко рассказала в эксклюзивном интервью «Сегодня».

«Мы договорились о главном: новый президент ни шагу не делает без профсоюзов. Что мы совместно принимаем все законопроекты, обсуждаем, совместно воплощаем новый курс в жизни и мы начинаем работать, как одна большая команда», – заявила она.

«Есть пять важных вещей для того, чтобы поднять заработную плату людей: первое – мы полностью принимаем новый налоговый кодекс и 47% экономики, которые в тени, выводим из тени и при этом вдвое снижаем налоговую нагрузку. Второе – мы закрываем все сделки с оффшорами полностью. Третье, а возможно и первое, мы поднимем экономику. Мы с сырьевой экономики перейдем на производство готовой продукции, на инновационной основе. Что мы будем делать дальше? Мы полностью закроем всю контрабанду на таможне – от А до Я. Мы уже такое делали, мы знаем, как это делать. И это принесет в бюджет уйму денег. И последнее, мы закроем всю коррупцию на бюджете. Я хочу, чтобы сейчас медики и педагоги меня услышали: нам нужно несколько месяцев, чтобы начать им повышать заработную плату системно и весьма ощутимо. Поэтому, пусть держатся. Не выезжают никуда из Украины, все будет хорошо в Украине», – отметила Тимошенко.

Кроме того, Юлия Тимошенко и Сергей Тарута подписали меморандум о взаимодействии на президентских выборах. Политики обязуются прекратить войну на Донбассе, объединить страну и принять новую народную Конституцию. Свою кандидатуру на главное кресло страны Сергей Тарута не снимает, но все голоса, говорит – отдаст в пользу Тимошенко.

Напомним, ранее о своей поддержке Анатолия Гриценко заявили Дмитрий Добродомов, Дмитрий Гнап и Андрей Садовый и сняли свои кандидатуры с выборов.

Сообщалось, что в пользу Александра Вилкула снял свою кандидатуру Евгений Мураев .

А заместитель председателя Сил специальных операций Вооруженных сил Сергей Кривонос поддержал действующего президента Петра Порошенко.

ЦИК утвердил окончательный список кандидатов в президенты из 39 человек .

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