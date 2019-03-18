Украина выбирает президента: главное за 18 марта — SEGODNYA

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В Мариуполе прошли учения пожарных – по легенде учений, пожар вспыхнул на избирательном участке

Украина выбирает президента: главное за 18 марта 2019-03-18T21:19:00+02:00 Политика В Мариуполе прошли учения пожарных — по легенде учений, пожар вспыхнул на избирательном участке

В Мариуполе пожарные провели учения с имитацией непредвиденных ситуаций во время выборов. По легенде учений, неизвестные бросили в помещение избирательного участка коктейль Молотова. Второй этаж загорелся. Один человек пострадал. Пожарные прибывают на место за считанные минуты.

Уверяют, в реальных условиях времени понадобится не больше. Если видят, что угроза существенная, на месте разворачивают оперативный штаб.

По легенде, пожарные узнают, внутри осталась человек. К операции привлекаются врачи.

Члены комиссии убеждены, такие учения крайне важны. Ведь 31 марта возможны провокациях.

В полиции соглашаются лучше быть готовыми ко всему, но убеждают: будут стараться предотвращать провокации.

Руководство ГСЧС работу подчиненных оценило на четыре с плюсом.

Тем временем кандидаты в президенты начинают неделю с предвыборного турне.

Двенадцать кварталов подряд экономика Украины уверенно растет. И в этом году это почувствует каждая украинская семья, уверен Петр Порошенко. Первые шаги уже сделаны: индексация пенсий и повышение минимальных зарплат. Говорит, это решительное наступление на бедность.

Объятиями и сладости встречали Юлию Тимошенко на Донбассе. На востоке она увиделась с семьями, которые из-за войны покинули свой дом. Уверена: первое, что должен сделать новый президент – это вернуть мир, создать международный фонд восстановления Донбасса и защитить переселенцев. К переговорам, говорит, надо привлечь страны подписанты Будапештского меморандума.

Энергетическая отрасль Украины нуждается в модернизации, считает Александр Вилкул. Ведь оборудование, на котором работают угольные электростанции и котельные, устарело, говорит политик. Вместе с экспертами и профсоюзами оппозиционер подготовил собственный план развития отрасли. Снятие экономической

блокады Донбасса, переформатирование тепловых станций под украинские марки угля вместо покупки зарубежного антрацита и экологическая модернизация на государственные средства. В итоге это позволит и снизить тарифы на коммунальные услуги, считает Александр Вилкул.

Напомним, ЦИК зарегистрировала 700 международных наблюдателей на выборах президента Украины. За выборами будут следить наблюдатели от 10 международных организаций и 7 иностранных государств.

Стало известно, как проголосовать на выборах президента, если переехал в другой город. Кроме того, украинцев призывают проверить себя в избирательных списках и взять открепительные талоны.

В то же время в МВД озвучили масштабные данные о предвыборных нарушениях. Чаще всего полиция фиксирует факты подкупа граждан представителями кандидатов. С начала предвыборной компании украинские правоохранители зарегистрировали 2 786 сообщений о правонарушениях, связанных с избирательным процессом.

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