Украина введет санкции против России: засекреченный список передали в СНБО — Обозреватель

Кабинет министров Украины одобрил и внес на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны предложение по применению сроком на три года санкций к юридическим лицам в связи с агрессией России (чтобы посмотреть видео по теме, доскрольте до конца страницы).

Соответствующее распоряжение №970 правительство приняло 12 декабря, передает «Интерфакс-Украина».

«В связи с продолжающейся вооруженной агрессией России против Украины, содействием и финансированием ею террористической деятельности в Украине, что привело к нарушению территориальной целостности Украины, прав и свобод ее граждан, временной оккупации части территории, многочисленным человеческим жертвам, реальным и потенциальным угрозам национальным интересам, национальной безопасности и суверенитету Украины… одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложение по применению сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к юридическим лицам согласно приложению», — говорится в тексте.

Перечень лиц, против которых хотят ввести санкции, находится под грифом «для служебного пользования».

В связи с этим Министерству культуры, другим органам исполнительной власти поручено проверять всех лиц, которые хотят заключить сделку с Украиной, на предмет применения к ним ограничительных мер. Также Кабмин поручил осуществлять мониторинг состояния выполнения решения СНБО и его эффективности.

Кроме того, Министерству иностранных дел поручили проинформировать компетентные органы ЕС и США, чтобы они рассмотрели возможность ввести аналогичные ограничительные меры.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее генпрокурор Юрий Луценко предложил ввести санкции против России в ответ на ее агрессию в Черном море.

25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ. В отдельных областях Украины ввели военное положение 26 ноября из-за захвата Россией украинских кораблей и моряков.

7 декабря Литва ввела санкции против России. В частности, был запрещен въезд россиянам, причастным к агрессии в Керченском проливе и Черном море. Также в Литве пообещали увеличить военную помощь Украине. Позже Сейм страны принял резолюцию, которая призывает мировое сообщество усилить санкции против России.





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