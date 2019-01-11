Украина возглавила рейтинг стран с самой быстрой утратой трудовых ресурсов — Украина.ру

Охота на украинцев. Чехия и Польша в поисках мигрантов Об этом свидетельствует обзор Global Economy Watch консалтинговой компании PricewaterhouseCoopers (PwC) за январь 2019 года.

Как отмечается в обзоре, в 1999 году сокращение трудоспособного населения наблюдалось только в 16 странах мира. В 2018 году таких стран было уже 39.

При этом сокращение трудовых ресурсов наблюдается во всех 23 странах региона Восточной Европы, в том числе и на Украине, где этот показатель наиболее высок.

Также в число этих стран вошли Болгария, Румыния, Литва, Венгрия, Латвия, Молдавия, Хорватия, Россия и Белоруссия.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) насчитал до трех миллионов украинцев, которые работают в других странах. Как отмечается в обзоре фонда, экономика Украины сталкивается с серьезными проблемами. Ее рост недостаточен, чтобы восстановить уровень доходов, утраченный во время кризиса, а также достичь результата, сопоставимого с показателями других стран региона.

Данные МВФ совпадают с информацией министра социальной политики Андрея Ревы. Однако он отметил, что указанные три миллиона — это те, кто трудится за границей постоянно. Число же тех, кто работает на непостоянной основе, в три раза больше, утверждает он.

Президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник заявил, что Украина входит в десятку стран — доноров международных мигрантов в мире. Более 60% граждан страны, которые за последние пять лет работали за рубежом, делали это нелегально.

При этом, по данным Министерства социальной политики и Международной организации по миграции, украинцы зачастую попадают в трудовую эксплуатацию.

Но даже несмотря на это, отток населения из страны продолжается. По оценке Организации Объединенных наций, к 2050 году численность населения Украины может уменьшиться на 18% и составить 36 млн человек. На сегодняшний день заробитчане составляют до 7,5% населения страны.

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