Украина вошла в топ-10 стран по росту доходов от e-commerce — Минфин

Украина продемонстрировала значительный рост доходов от e-commerce за время пандемии. Об этом говорится в отчете Payoneer’s Global Seller Index, который охватывает II и III кварталы 2020 года.

Рейтинг стран

Наша страна заняла шестую позицию в рейтинге, опередив Вьетнам, Израиль, Индию и Японию, но уступив Китаю, США, Гонконгу, Южной Корее и Великобритании.

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Рынок e-commerce

В исследовании отмечается, что во всем мире количество посещений онлайн-маркетплейсов увеличилось на 37% — с 16 млрд в январе 2020 года до 22 млрд в июне.

Во втором квартале 2020 года глобальные объемы продаж увеличились на 81% в годовом исчислении, что почти в три раза превышает рост во втором квартале 2019 года.

В третьем квартале 2020 года также наблюдался рост на 81% в годовом исчислении по сравнению с 36% в 3 квартале 2019 года.

Прогнозы аналитиков

Аналитики Payoneer прогнозируют, что четвертый квартал станет рекордным с точки зрения мировых объемов продаж.

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