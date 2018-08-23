Украина вновь шантажирует Запад

Фото: ФБА «Экономика сегодня»

Слова украинского премьера Владимира Гройсмана о возможном дефолте и необходимости новых займов — попытка скрыть бедственное состояние экономики. Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал замдекана факультета мировой экономики и политики ВШЭ Андрей Суздальцев. «Экономика Украины оказалась в преддефолтном состоянии не в один день — к этому привела многолетняя политика руководства страны. Преодолеть этот системный кризис она может только при условии постоянной внешней поддержки — внутренних ресурсов у страны на это нет. Даже то финансирование, которое Киев хотел бы получить от МВФ по старым программам, уже не поможет, потому обсуждается вариант просить фонд о новых кредитных проектах на $10 млрд Экономика Украины в настоящее время не кормит страну — государство живет в долг. Киев пытается убедить Запад, что украинцы живут в состоянии страшной войны с Россией, горят города, и США с союзниками должны помочь противостоять «агрессору». Под этими предлогами удается выпрашивать деньги на условиях, на которых раньше никому не давали — прецедент выделения траншей Украине при наличии у нее непогашенного суверенного долга России показателен», — отмечает аналитик.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на заседании правительства впервые упомянул о возможной финансовой несостоятельности страны.

«Зачем сотрудничать с МВФ сейчас? Невыплата долгов грозит Украине дефолтом. А это остановка производства, девальвация гривны, инфляция. Нам нужно уберечь людей от этого негатива, поэтому и нужны новые заимствования, чтобы вернуть старые», — сказал он.

И добавил, что хочет, чтобы Украина избавилась от «финансовых оков», в которые ее «затянули» с 2005 по 2013 годы, когда госдолг страны вырос 4,8 раза с 12,5 млрд долларов до 60 млрд долларов.

«Украина поставила себя зависимостью от иностранных вливаний на грань выживания — даже выделенные средства не тратятся на повышение финансовой устойчивости и укрепление экономики. Большая часть взятых в долг денег разворовывается — до бюджета доходят копейки, которыми потом «затыкают дыры» в бюджете и внешних обязательствах.

Зато вся эта система натравливания Запада на Россию привела к тому, что богатеют целые кланы украинских олигархов. Такое политическое мародерство не может продолжаться вечно, да и Запад вряд ли планирует вечно кормить Украину. Киев пользуется сложной политической ситуацией, получая от запада деньги сейчас — о будущем не думают. А нынешнее благосклонное отношение США к украинским чиновникам рано или поздно изменится, и финансовые потоки иссякнут. Украине в этом случае не позавидуешь — тем более, что это лишь вопрос времени», — подчеркивает политолог.

Без альтернативы и надежд

Внешний госдолг Украины в июне составлял 76,3 млрд долларов или 1,8 тысячи долларов на каждого украинца. Украинский экономист Татьяна Богдан еще месяц назад сообщила, что несмотря на мнимую стабилизацию, украинская экономика стоит перед угрозой дефолта и социально-демографического кризиса.

Сразу после заявлений Гройсмана о необходимости новых займов в правительстве Украины заявили, что страна дополнительно получит в долг порядка 78 миллионов долларов от США, которые пойдут «на повышение прозрачности управления и обеспечения устойчивого экономического развития». Одним из основных кредиторов Украины остается МВФ, в последний раз он выделял средства в 2017 году. В августе Украина не получила от фонда транш в размере 1,9 миллиарда долларов, что заблокировало возможность финансовой помощи от других сторон. Причина: одно из условий получения средств — повышение цены на газ для населения на треть — осталось не выполненным. «Выделяемые американцами 78 млн долларов — это финансовая капля в море, которая не способна повлиять на ситуацию. На них, скорее всего, закупят новые автомобили для администрации президента Петра Порошенко, попутно большая часть средств будет «распилена». Для сравнения — в результате «войны» с Россией Украина потеряет большую часть газового транзита по своей территории из РФ в Европу — это порядка 3 млрд долларов в год. Несопоставимость масштабов налицо. Россия оказывала Украине несопоставимую огромную помощь, но Киев решил от нее отказаться. Впрочем, мы до сих пор поддерживаем соседнюю страну — порядка 3 млн ее граждан получают в РФ зарплаты, которые пересылают домой. Сейчас Украина вступила в завершающий этап деиндустриализации — она не нашла себя на рынках Европы, разорвав кооперационные связи с Россией. Сейчас все идет к тому, что страна превращается в аграрную — примитивную, без науки и серьезных технологий. В этой ситуации прокормить население государство не может. Пока Украина выживает лишь за счет геополитического противостояния России и США. Это своеобразное лимитрофное мародерство. Однако Запад устраивал Майдан с определенной целью — сделать Украину витриной для демонстрации успешного разрыва связей с РФ. Не в его интересах допустить дефолт — придется худо-бедно на плаву страну поддерживать, и это повод для своеобразного шантажа со стороны Киева. Но говорить о развитии и процветании Украины уже вряд ли доведется», — заключает Андрей Суздальцев.

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