Украина вновь «бьет» новые антирекорды — Днепр Инфо

Агентство Bloomberg опубликовало новый всемирный антирейтинг.

Об это сообщает Экономическая правда.

Украина попала в ТОП-10 самых несчастных стран. Места в данном рейтинге определяются по показателям инфляции и безработицы для 66 стран.

Если сравнивать с прошлым годом, то в 2018 году показатели нашей страны стали немного лучше. В 2017 году Украина в данном списке заняла 5 место с показателем «23,8». В текущем же году индекс нашей страны составил «17,8», что «возвело» Украину на 7 место.

Венесуэла удерживает первое место в индексе четвертый год подряд, при этом ее балл вырос более чем втрое по сравнению с 2017 годом.

Таиланд опять получил статус «наименее несчастной» экономики, однако, учитывая нестандартную методологию расчета безработицы в этой стране, занимающий второе место Сингапур также заслуживает внимания.

Мексика, где инфляция становится более управляемой, в этом году может добиться существенного прогресса, а Румынии, наоборот, грозит большее неблагополучие из-за ускорения роста цен.

Индекс показывает, что в этом году угрожать глобальной экономике рост цен будет больше, чем безработица.

Однако, низкие уровни этих показателей могут вводить в заблуждение. Например, устойчиво низкие цены могут быть признаком слабого спроса, а слишком низкая безработица может осложнять условия для поиска новой, лучшей работы.

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