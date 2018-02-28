Украина ведет переговоры лучше Британии — эксперты оценили состояние отношений ЕС и Украины

Украина и ЕС ближе чем когда-либо, однако, события последних четырех лет также показали, насколько они еще разделены в экономике и взглядах на будущее.

Исследователь указывает, что для Украины самая сложная работа по евроинтеграции еще впереди УНИАН

«Британские газеты 20 лет размышляют является ли Украина неудавшимся государством, тогда как торговые переговорщики и дипломаты Украины способны проводить переговоры по сложным сделкам по торговле и интеграции с ЕС, там где британские политики и чиновники парализованы борьбой между собой». Об этом в Twitter написал британский аналитик Алксандер Кларксон.

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Сближение ЕС и Украины отметили в своей публикации эксперты Carnegie Institute, подчеркнув, однако, большие вызовы, стоящие перед этим сотрудничеством. «Украина и ЕС ближе чем когда-либо. Однако, события последних четырех лет также показали, насколько они еще разделены в экономике, управлении и взглядах на будущее», — отмечает эксперт Carnegie Europe Томас де Вааль, передает Голос Америки.

Исследователь указывает, что для Украины самая сложная работа по евроинтеграции еще впереди, ведь страна отстает в выполнении соглашения об ассоциации. Лишь 10 из 89 правовых положений, или только 11% в было выполнено в 2017 году, по оценкам независимых специалистов, отмечает эксперт. «Разрыв между амбициями и реальностью усиливает подозрения, что правящая элита лишь имитирует европейскую интеграцию. Как и их предшественники до 2014 года», — отмечает Томас де Вааль.

Другой эксперт Carnegie Europe Балаш Ярабик, в свою очередь отмечает, что «усилия по реструктуризации экономики в Украине не сопровождались помощью местной промышленности, что является стандартной практикой для стран-кандидатов в ЕС». В ЕС не готовы предоставлять такой уровень помощи Украине, отметил Ярабик.

Однако, в Carnegie Europe отмечают, что ЕС предоставил достаточный уровень поддержки Украине после 2014 года в рамках программы макроэкономической стабилизации.

С того времени, ЕС предусмотрел для Украины более 3,4 млрд евро в рамках трех пакетов макрофинансовой помощи для Украины. Из них около 600 млн евро еще не выделено. Это наибольший объем макрофинансовой помощи ЕС для страны, которая не является членом ЕС.

В ЕС отмечают, что Украина не может освоить эти средства. Питер Вагнер из Группы поддержки Украины, подчеркнул, что в ЕС готовы «предоставить миллиарды средств, которые не приходят через многочисленные иногда бюрократические, преграды». Он также подчеркнул, что для того, чтобы изменить ситуацию в Украине, нужны «огромные частные инвестиции».

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