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Украина ведет две войны – глава МИД Британии

Политика 27 Июн 2018
Украина ведет две войны – глава МИД Британии
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Министр иностранных дел Великобритании упомянул о российской агрессии.

Борис Джонсон / REUTERS

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Об этом министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил 27 июня на Второй международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в столице Дании Копенгагене, передает «Радио Свобода».

«Через год после лондонской конференции по реформированию Украины сильная международная поддержка для Украины сегодня в Копенгагене. Значительный прогресс в реформах достигнут, но украинское правительство должно опираться на этот импульс. Мы и наши партнеры здесь, чтобы помочь», – указал британский чиновник в сети Twitter.

Как сообщал УНИАН, ранее Джонсон посоветовал отменить скандальную поправку к закону об Антикоррупционном суде.

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