Украина — в тройке крупнейших экспортеров курятины в ЕС

Украина экспортировала 50,1 тыс. тонн мяса птицы в страны Евросоюза за 5 месяцев текущего года

Об этом сообщает «Прямой» со ссылкой на статистическую службу Европейского союза Eurostat, передает «ДС».

Таким образом, Украина заняла третье место в мире по экспорту мяса птицы в ЕС. При этом экспорт увеличился на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

Опережают Украину в списке крупнейших экспортеров мяса птицы в страны ЕС Таиланд и Бразилия. С начала года страны экспортировали по 123 тыс. тонн и 110 тыс. тонн соответственно.

При этом, рост экспорта таиландской курятины в ЕС составил 13,2%, бразильской — упал на 41,9%.

В целом с начала года страны Евросоюза импортировали более 320 тысяч тонн мяса птицы, уменьшив поставки на 8% по сравнению с январем-маем прошлого года.

Ранее «ДС» писала, как ЕС наказывает украинских металлургов из-за Трампа.

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