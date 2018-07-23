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Украина — в тройке крупнейших экспортеров курятины в ЕС

Политика 23 Июл 2018
Украина — в тройке крупнейших экспортеров курятины в ЕС
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Украина экспортировала 50,1 тыс. тонн мяса птицы в страны Евросоюза за 5 месяцев текущего года

Об этом сообщает «Прямой» со ссылкой на статистическую службу Европейского союза Eurostat, передает «ДС».

Таким образом, Украина заняла третье место в мире по экспорту мяса птицы в ЕС. При этом экспорт увеличился на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.  

Опережают Украину в списке крупнейших экспортеров мяса птицы в страны ЕС Таиланд и Бразилия. С начала года страны экспортировали по 123 тыс. тонн и 110 тыс. тонн соответственно.  

При этом, рост экспорта таиландской курятины в ЕС составил 13,2%, бразильской — упал на 41,9%.  

В целом с начала года страны Евросоюза импортировали более 320 тысяч тонн мяса птицы, уменьшив поставки на 8% по сравнению с январем-маем прошлого года.  

Ранее «ДС» писала, как ЕС наказывает украинских металлургов из-за Трампа.

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