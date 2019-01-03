Украина: в ловушке бедности — News Front — новости Донбасса, России, Крыма и Мира в целом!

В Украине по различным оценкам 50-60% населения находятся ниже черты бедности. Это означает, что страна попала, как говорят экономисты, в «ловушку бедности»

Суть ее в двух словах следующая:

Бедность не позволяет получить хорошее образованию. Плохое образование не дает возможность внедрять передовые технологии и поднять производительность труда. Без роста производительности труда ВВП на душу не растет. Значит снова нет денег на образование. Круг замкнулся.

Экономисты уже на протяжении 40 -50 лет пытаются найти рецепты как вырваться из ловушки бедности. Всевозможные модели,- неокейнсианские, неоклассические, институциональные, и т.д., — дают какие-то рекомендации. Но все они исходят из предпосылки, что экономика обладает неограниченным дешевым трудовым ресурсом, которому некуда выехать в поисках лучшей работы. Этот фактор, по мысли экономистов, даст возможность что в течении пару десятилетий заморозить ЗП на уровне прожиточного уровня и принести в жертву одно поколение (как рабов) ради «запуска» двух-трех базовых отраслей, который потянут за собой всю экономику.

Но Украине даже эти жесткие модели не подходят, потому что украинцы массово выезжают на заработки за рубеж и трудовые резервы тают просто на глазах. Как следствие, местные предприниматели вынуждены поднимать ЗП без реального увеличения производительности труда. Это приводит к инфляции, убыткам, потере конкурентоспособности и банкротству. Чтобы избежать этого предприниматели вынуждены входить в альянс с чиновничеством, которое спасают бизнес бесплатным капиталом за счет воровства бюджетных средств или предоставления преференций и рент. Ну, в самом деле, не идти же за кредитом под 25% годовых!

Это и является главной причиной коррупции в стране. И это поясняет почему наши чиновники и силовики реально владеют всем более -менее значимым бизнесом в стране.

Без воровства бюджета экономика Украины быстро загнется. Поэтому любые попытки побороть коррупцию или контрабанду, отделить бизнес от власти и т.д. сейчас обречены на неудачу.

Теоретической модели, которая бы позволила Украине вырваться из ловушки бедности, в экономике не существует. Никто не знает, что делать с экономикой Украины, даже МВФ. Поэтому бедность в Украине — это, увы, на многие десятилетия.

А может быть навсегда…

Андрей Головачев

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