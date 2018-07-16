Украина в кризисе: Экономист рассказал, как страна «впадает» в дефолт

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Украинский экономист заявила, что без поддержки международных организаций Украина столкнется с реальной угрозой суверенного дефолта.
Сейчас экономика Украины стоит перед угрозой дефолта, рассказала украинский экономист Татьяна Богдан.
Она отметила, что Незалежная находится на пороге социально-демографического кризиса. В частности, по ее словам, Нацбанк допустил уменьшение объема международных резервов одновременно с номинальной ревальвацией курса гривны.
И этот процесс пришелся аккурат на сложный для Украины период пиковых нагрузок выплат по внешнему госдолгу. И без поддержки международных организаций порождает для Украины реальную угрозу суверенного дефолта.
В своей статье для местного издания Богдан также подчеркнула, что соотношение внешнего долга и экспорта сильно превышало средний уровень в странах с невысокими доходами.
«Внешний совокупный долг Украины по состоянию на конец марта 2018 года составлял 210,2% от объема экспорта, при предельно допустимом уровне в 200%, — говорит эксперт. — При этом ее внешний долг равнялся 100,3% ВВП при предельно допустимом уровне 60%».
Богдан подчеркивает, что все показатели и индикаторы указывают на то, что Украина находится в более, чем кризисном положении. И сильная уязвима от едва ли не любых «шоковых ситуаций».
«Чрезмерные объемы внешнего долга Украины и непосильное бремя долговых выплат сигнализируют о возможности наступления долгового кризиса», — говорит экономист.
Она также подчеркнула, что уже в этом году Незалежная столкнулась с серьезными трудностями с выполнением бюджета. Так, например, сейчас наблюдаются серьезные проблемы с финансированием расходов бюджета. Уже сейчас министерство финансов страны вынуждено сокращать объемы ассигнований.
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