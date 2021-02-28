Украина уже в шаге от европейских стандартов регулирования рынка платежей — Кирилл Шевченко

Нормы законопроекта № 4364 «О платежных услугах» способны создать множество возможностей для дальнейшего развития финансовых услуг, отмечает на своей странице в фейсбуке председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко.

И добавляет: концепция открытого банкинга (Open Banking) — это мировой тренд, в рамках которого стремятся работать все прогрессивные страны, в частности Великобритания, Австралия, США, Канада, Япония, страны ЕС.

Основные преимущества открытого банкинга

Как отмечает председатель Нацбанка, все очень просто — удобство, скорость, безопасность и расширение возможностей для клиентов. С согласия клиента банки и небанковские финансовые учреждения предоставят доступ к его счетам другим учреждениям (например, финтех-компаниям).

«Да, вы не ошиблись, открывать счета клиентам смогут не только банки. Однако стоит отметить, что предварительно такие учреждения должны получить разрешение от НБУ на предоставление соответствующих платежных услуг «, — подчеркнул Шевченко.

Популярность концепции глава центробанка пояснил на примерах ее преимуществ.

1. Удобство. Не нужно загружать два-три банковских приложения, помнить, сколько средств и на каком счете у вас имеется, какие условия предлагаются по каждому из них. Вся финансовая информация может быть доступна в одном приложении. Клиент даже сможет в этом же приложении осуществлять операции — платить за коммунальные услуги, покупать валюту, пересылать деньги родственникам. Приложение еще и подскажет, с какого счета выгоднее осуществить каждый такой платеж.

2. Скорость. Если, например, клиент решил приобрести авто в лизинг, ему нужно предоставить информацию о своем финансовом состоянии лизинговой компании. С открытым банкингом это можно сделать онлайн и очень быстро. Не нужно идти в финучреждение за справками, не нужно их ждать.

3. Расширение возможностей. Клиент сможет получать дополнительные услуги. Например, финтех-компания может анализировать его финансовое состояние и предлагать оптимальные варианты для инвестиций — посоветует купить государственные облигации, перечислить средства на депозит или приобрести акции.

4. Безопасность. Не стоит беспокоиться, что с открытым банкингом вся финансовая информация будет сразу доступна всем участникам. Открытый банкинг работает исключительно с согласия клиента. Только клиент решает, открывать доступ к его информации тому или другому поставщику услуг.

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Кирилл Шевченко подчеркнул, что он остановился лишь на некоторых очевидных возможностях открытого банкинга для клиентов. Однако главное его преимущество в том, по мнению руководителя центробанка, что создается новая среда для конкуренции за клиента. «Банки, имеющие большое количество клиентов, и финтех-компании, которые имеют новые идеи, вместе станут двигать финансовый рынок вперед — появится большое количество инновационных цифровых услуг от различных участников рынка», — подытоживает глава НБУ.

Что известно о законопроекте

Законопроект «О платежных услугах» имплементирует основные принципы Второй платежной директивы ЕС (PSD2), что будет способствовать интеграции украинского рынка с европейским.

Он также предусматривает имплементацию концепции открытого банкинга (Open Banking), что, как говорят в НБУ, станет стимулом для развития финтех в Украине. «Финтех-компании смогут наладить взаимовыгодное сотрудничество с банками и получить больше возможностей для бизнеса», — отмечает регулятор.

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НБУ объясняет, что принятие законопроекта будет способствовать появлению новых платежных стартапов и расширению круга участников платежного рынка, развития новейших платежных продуктов, сервисов и услуг. Как следствие — усилится конкуренция на рынке.

Новый законопроект предусматривает девять платежных услуг, из которых семь являются финансовыми платежными услугами, две — нефинансовыми.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что закон, регулирующий функционирование платежных систем сегодня, был принят еще в 2001 году, а последние существенные изменения были внесены в него в 2012 году. Ими определен только один вид платежных услуг — перевод средств, что означает движение определенной суммы средств с целью ее зачисления на счет получателя или выдачи ему в наличной форме.

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