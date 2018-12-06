Украина увеличила объем международных резервов на миллиард долларов за месяц — Последние новости в мире

Платежи по госдолгу были меньше поступлений.

В течение ноября объем международных резервов Украины вырос на 974,5 миллиона долларов и составил 17,7 миллиарда.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В частности, правительство получило два миллиарда долларов от размещения еврооблигаций и 82,9 миллиона от продажи облигаций внутреннего государственного займа.

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«При этом платежи по государственному долгу были меньше поступления от продажи государственных ценных бумаг. В частности, в ноябре Правительство досрочно погасило краткосрочные еврооблигации на сумму 725 млн долл. США, привлеченые путем частного размещения в августе этого года. Также в прошлом месяце Правительство и Национальный банк оплатили в пользу Международного валютного фонда 439,1 млн долл. США», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что чистая покупка валюты Нацбанком на межбанковском рынке пополнила резервы на 232,8 миллиона долларов. В целом предложение валюты в ноябре было больше, чем спрос, в частности благодаря поступлению выручки от экспорта аграрной и металлургической продукции.

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Также пополнению резервов способствовало подорожание финансовых инструментов, то есть изменение рыночной стоимости, курса гривны к иностранным валютам и тому подобное.

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Национальный банк Украины установил такие курсы валют: доллар стоит 27,97 грн, а евро — 31,76 грн. В Украине подорожали лекарства на 5%. Укрзализныця запускает новый беспересадочный вагон в Польшу. С 1 января начнут выплачивать дополнительные средства тем, кто ухаживает за детьми с тяжелыми заболеваниями.

Напомним, экономист ЕБРР заявил, что уровень иностранных инвестиций в Украину не вырос и намного меньше, чем в соседних Румынии, Беларуси, а также в Грузии.





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