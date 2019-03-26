Украина установила рекорд по экспорту курятины. Продовольствие, Экономика — новости бизнеса Украины — Liga.net

В январе-феврале поставки курятины на внешние рынки выросли на 77,4%

Украина в первые два месяца 2019 года установила новый рекорд по поставкам курятины на внешние рынки, сообщает Ukrainian Food Export Board (FEDB) со ссылкой на данные Таможенной службы.

Общий объем экспорта января-февраля составил 69 000 тонн, что на 77,4% превышает показатель 2017-го (36 000 тонн) и на 42,7% — 2018 года (44 500 тонн).

Основными рынками сбыта в феврале были: Саудовская Аравия — 8400 тонн, Нидерланды — 4400 тонн, Словакия — 3200 тонн, Азербайджан — 1900 тонн, Ирак — 1500 тонн, Армения — 1300 тонн, Германия — 1300 тонн, Молдова — 1400 тонн.

Импорта мяса птицы наоборот снизился. В январе-феврале 2019-го он составил 21 400 тонн, что на 24% меньше показателя за аналогичный период прошлого года.

Основными странами-поставщиками были Польша, Венгрия и Германия, откуда Украина импортировала в основном субпродукты — печень, сердца, фарш и кожу.

Ранее СМИ сообщали, что Украина и Евросоюз договорились о расширении квоты на экспорт курятины в ЕС. Квота на экспорт куриного филе может быть увеличена с 20 000 тонн в год до 70 000 тонн. При этом стороны достигли предварительной договоренности о закрытии схемы, которую использовал холдинг Мироновский хлебопродукт (МХП) Юрия Косюка, для обхода этих квот.

Согласно данным FEDB, Украина также побила анти-рекорд по экспорту свинины.

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