Украина усиливает военное присутствие в Азовском море

Генштаб усилил группировку Вооруженных Сил на Азовском направлении, в том числе Сухопутных войск, в ответ на агрессивные действия РФ в Азовском море

Об этом в Facebook сообщил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Сергей Попко, передает «ДС».

«С этой целью осуществляем меры по обеспечению полного контроля ситуации в регионе, поддержки действий корабельной группировки, обеспечения надежной обороны морского побережья», — заявил Попко.

«Организуем постоянное присутствие и контроль района силами общевойсковых бригад и бригад территориальной обороны, подразделений ракетных войск и артиллерии, подразделений армейской авиации», — добавил он.

В последнее время Россия задерживает иностранные суда, идущие в украинские порты на Азовском море, фактически блокируя этот канал торговли.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины начали переброску малых бронированных артиллерийских катеров в Азовское море.

Советом национальной безопасности и обороны Украины было принято решение направить военные корабли в Азовское море для защиты национальных интересов.

Речь идет об усилении военно-морского присутствия в Азовском море, создание там корабельно-катерного группировки ВМС ВСУ, развитии соответствующей инфраструктуры.Предполагается, что до конца 2018 года произойдет создание полноценной военно-морской базы на основе катерного дивизиона. В частности, планируется обеспечить подразделения береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием.

Параллельно правительство будет работать над принятием Морской доктрины Украины и усовершенствованием нормативно-правой базы защиты национальных интересов в акватории Азовского и Черного морей.

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