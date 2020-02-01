Украина улучшила позицию в международном рейтинге кредитных рисков (документ)

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) перевела Украину с 7-й до 6-й группы страновых рисков. Об этом сообщает торговый представитель Украины Тарас Качка на странице в фейсбук.

«Украина перевели с 7-й до 6-й группы страновых рисков в OECD. Это конечно очень мало, но все риски связанные с Украиной и украинскими компаниями становятся меньше», — написал он.

Что означает улучшение позиции

Это означает меньшую стоимость страхования, меньшие ставки кредитов, большие сроки и лимиты кредитных линий.

Что значит страновой риск

Страны классифицируются по 7-ми категориям риска, где в 7-й категории представлены страны с самым высоким уровнем территориального риска, а в 1-й категории страны с минимальным уровнем риска.

Страновой риск включает риск передачи и конвертируемости, а также случаи форс-мажора (например: война, экспроприация, революция, гражданские беспорядки, наводнения, землетрясения).

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