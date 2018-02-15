Украина улучшила позиции в индексе несчастья — Bloomberg

За год Украина попала в рейтинг самых «обездоленных» стран, который ежегодно составляют финансовые аналитики американского делового издания Bloomberg. Индекс рассчитывается агентством на основе прогнозов экономистов по инфляции и безработице для 66 стран.

В новом рейтинге Bloomberg’s Misery Index Украина размещена на 5 месте с зафиксированным на цифре 17,8 прогнозируемым индексом инфляции и безработицы в 2017 году. В прошлом году Украина занимала 5 место в списке с индексом 23,8.

Венесуэла удерживает первое место в индексе четвертый год подряд, при этом ее балл вырос более чем втрое по сравнению с 2017 годом.

Таиланд опять получил статус «наименее несчастной» экономики, однако, учитывая нестандартную методологию расчета безработицы в этой стране, занимающий второе место Сингапур также заслуживает внимания.

Мексика, где инфляция становится более управляемой, в этом году может добиться существенного прогресса, а Румынии, наоборот, грозит большее неблагополучие из-за ускорения роста цен.

Рост цен в этом году будет представлять более серьезную угрозу глобальной экономике, чем безработица, свидетельствует индекс.

Индекс несчастья основан на давней концепции, заключающейся в том, что низкие инфляция и безработица являются индикаторами экономического благополучия людей в исследуемых странах.

Однако низкие уровни этих показателей могут вводить в заблуждение. Например, устойчиво низкие цены могут быть признаком слабого спроса, а слишком низкая безработица может осложнять условия для поиска новой, лучшей работы.

Расчеты в целом свидетельствуют о сохранении благоприятных глобальных экономических перспектив: согласно медианному прогнозу опрошенных агентством Блумберг экономистов, мировая экономика в 2018 году вырастет на 3,7 процента, сохранив темпы прошлого года, ставшие лучшими с 2011 года.





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