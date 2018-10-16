Украина, Турция, Азербайджан и Грузия договорились о совместных силовых мерах

Украина и Турция станут участниками межгосударственной группы по борьбе с транснациональной преступностью, в которую также войдут Азербайджан и Грузия

Председатель Нацполиции Украины Сергей Князев встретился с турецкой делегацией во главе с Генеральным директором по безопасности Турецкой Республики Джелалом Узункая

Соответствующий проект одобрен на государственном уровне обеих стран. Об этом говорилось во вторник, 16 октября, во время встречи Председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева с турецкой делегацией во главе с Генеральным директором по безопасности Турецкой Республики Джелалом Узункая, передает «ДС» со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

«После консультаций с нашими соответствующими органами мы получили положительную точку зрения на вопрос создания такой группы. К сожалению, в нашем глобализованном мире преступность не ограничиваются какими-то границами. Думаю, если полицейские службы всех стран находятся в состоянии сотрудничества — это дает очень положительные результаты. Ведь полицейские любой страны имеют одинаковые проблемы и пути их решения «, — заявил Джелал Узункая.

Во встрече приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в Украине господин Йонет Джан Тезель, заместитель начальника Департамента по безопасности провинции Стамбул Эмре Эрдоган, начальник Департамента противодействия наркопреступности Ибрагим Хакки Сейдиогуллари, офицер Департамента международных отношений Зеки Йылдыз и представитель Генерального директората по безопасности Турецкой Республики при посольстве Турецкой Республики в Украине Хакан Сиралы.

С украинской стороны во встрече приняли участие первый заместитель Председателя Нацполиции — начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, руководители департаментов стратегических расследований, противодействия наркопреступности, киберполиции, криминального анализа и международного полицейского сотрудничества.

«Не останавливаясь, мы меняем акценты относительно роли полиции в обществе. Мы отходим от военного формирования исполнительной власти в сервисную службу. В этот сложный для нас время именно коллеги из Турции одними из первых предложили нам поддержку. И почему так важно наше сотрудничество — мы видим, что основные угрозы и противодействие преступности в наших государствах имеют общие черты «, — отметил Князев.

Напомним, ранее стало известно, что до конца 2018 года Украина откроет новое консульство в Турции.

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