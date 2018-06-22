Украина сузит ширину дорог до европейских норм

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства вводит новую норму в Государственные строительные нормы относительно ширины полос движения в городах и селах

Об этом сообщил заместитель министра Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook, передает «ДС».

«В Украине ширина одной полосы составляет 3,5-3,75 метров в зависимости от назначения дорог. Но европейская практика показала, что дороги с меньшей шириной полос движения (3-3,25 метров) подсознательно побуждают водителей ехать осторожнее и с меньшей скоростью. Поэтому количество аварий в них гораздо меньше. Вместо таких широких полос можно будет обустроить велодорожки, отдельные полосы для общественного транспорта или дополнительные для авто», — написал он.

Украина будет адаптировать норму к европейскому стандарту при проектировании и строительстве дорог. Обновленная ДБН уже опубликована и вступит в силу с 1 сентября 2018 года.

По мнению чиновника, такие изменения будут способствовать повышению безопасности дорожного движения и уменьшению аварийности, увеличению пропускной способности улиц и уменьшению пробок, а также эффективному развитию велосипедного движения и общественного транспорта за счет обустройства отдельных полос для них.

Ширина полосы движения на магистральных улицах общегородского и районного значения в крупнейших, крупных, средних и малых городах, кроме дорог непрерывного движения, а также на поселковых дорогах и главных улицах будет составлять 3 метра.

В то же время, на магистралях общегородского значения непрерывного движения в крупнейших и крупных городах ширина полосы движения составит 3,5 метра.

На местных жилых улицах и дорогах всех населенных пунктов ширина полосы движения составляет 2,75 метра.

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