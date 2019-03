Украина стала еще одним «перевозчиком смерти» в Сирию и Йемен — EADaily

Украина занимается доставкой вооружений, которые используются в войне в Сирии и Йемене, где погибло около полумиллиона человек. Об этом говорят полеты военно-транспортных самолетов «Конструкторского бюро Антонова», которое входит в «Укроборонпром». Государственное авиапредприятие и раньше занималось транспортировкой оружия и боеприпасов для стран НАТО, делает это и сейчас. Однако к рейсам в Афганистан и африканские страны в последнее время добавились маршруты в Иорданию и Саудовскую Аравию, откуда оружие попадает в Сирию и Йемен.

По данным навигационного портала Flightradar, только на этой неделе украинские тяжелые дальние транспортные самолеты АН-124, известные как «Руслан», совершили полеты в иорданскую Акабу и саудовскую Джедду. В первом случае груз доставлялся из Великобритании, во втором — из Италии.



Фото: twitter.com.

По данным ежегодного отчета правительства Великобритании об экспорте вооружений, сирийской умеренной оппозиции только в 2017 году передали через Иорданию автомобили Toyota Hilux с различными средствами связи и оборудованием, в том числе навигацией, на сумму более $ 6 млн.



Из правительственного отчета об экспорте британских вооружений за 2017 год.

Японские пикапы активно используются в конфликтах на Ближнем Востоке, в том числе запрещенными в России «Исламским государством» и алькаидовской группировкой «Хайят Тахрир аль-Шам» в Сирии. На них устанавливают крупнокалиберные пулеметы или зенитные установки.



Фото: twitter.com.

Фото: twitter.com.

Косвенным подтверждением того, что украинским самолетом в Иорданию доставили военный груз, может быть дальнейший путь АН-124 под регистрационным номером UR-82 009. 22 марта он вылетел из Акабы в Киев, а потом — в США. После логистического центра в Виксонвилле он залетел в Денвер, а 24 марта приземлился на аэродроме Goose Bay (YYR) в канадском Ньюфаундленде. Здесь находится база вооруженных сил Канады. После чего 26 марта вылетел в Лейпциг, который является крупным транспортным хабом, в том числе по переброске вооружений, например, в Афганистан. EADaily уже не раз писало об азербайджанской авиакомпании Silk Way, которая занимается доставкой вооружений из Западной и Восточной Европы в зоны конфликтов на Ближнем Востоке и в Азии. И часть рейсов в Афганистан она выполняла как раз из Лейпцига.



Скриншот с сайта flightradar24.com.

Известно, что украинские самолеты доставляли грузы в Иорданию еще в январе этого и ноябре прошлого годов.



Фото: twitter.com.

Другой самолет украинской авиакомпании «Конструкторское бюро Антонова», под регистрационным номером UR-82 007, вылетел 24 марта из Милана и в тот же день приземлился в саудовской Джедде.



Скриншот с сайта flightradar24.com.

По данным ежегодного отчета правительства Италии об экспорте военной продукции, в 2017 году страна поставила в Саудовскую Аравию вооружений на 161 млн евро.



Из правительственного отчета об экспорте итальянских вооружений за 2017 год.

В прошлом году разгорелся международный скандал. Выяснилось, что саудовская коалиция бомбит Йемен итальянскими бомбами. Например, 8 октября 2016 года боевая авиация нанесла удар по деревне Дейр аль-Хаджари на северо-западе Йемена. В результате погибла семья из шести человек, включая беременную женщину и ее четверых детей. На месте удара при этом обнаружили остатки авиабомбы с маркировкой итальянской RWM Italia S.p.A., которая является дочерним предприятием немецкого концерна Rheinmetall AG.



Фото: youtube.com.

Менее года назад несколько правозащитных общественных организаций подали жалобу на возбуждение уголовного дела генеральному прокурору Италии, но результат неизвестен. Известно, что в ноябре Германия приостановила поставки вооружений в Саудовскую Аравию, поэтому мощности итальянского предприятия немецкого концерна планировалось утроить.

Еще один самолет АН-124 украинской авиакомпании, под регистрационным номером UR-82 027, на прошлой неделе, по данным Flightradar, совершил рейс из Братиславы в афганский Кандагар, а 25 марта приземлился на британском Brize Norton. Это — аэродром центральной базы Королевских ВВС Великобритании.

Эта информация лишний раз подтверждает, что Украина активно вовлечена в транспортировку вооружений в зоны конфликтов для стран НАТО, включая щекотливые направления, на которых западные партнеры Киева не хотят «светить» свою авиацию.

В конце февраля представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США готовят провокацию в Венесуэле для разжигания военного конфликта и для доставки вооружений из Восточной Европы в одну из соседних с Венесуэлой стран задействуют украинскую авиакомпанию. «К сожалению, неудивительно, что в этой неприглядной истории прослеживается и украинский след, в частности, как мы понимаем, будет задействовано государственное предприятие «Антонов», — сообщила Мария Захарова.

По данным международного разведывательного ресурса Intelligence Online, сейчас «Конструкторское бюро Антонова» борется за контракт по транспортировке вооружений для Минобороны Франции.

Напомним, что доставкой вооружений для сирийских боевиков раньше занимались авиакомпании Белоруссии и Азербайджана. Транспортные самолеты Ил-76 белорусской Ruby Star и азербайджанской Silk Way Airlines по-прежнему частые гости в болгарском Бургасе, сербском Нише, чешской Остраве и аэропортах Саудовской Аравии. В июле 2017 года EADaily опубликовало расследование болгарской журналистски Диляны Гайтанджиевой об азербайджанской Silk Way Airlines. К тому времени авиакомпания доставляла по воздуху оружие из стран Восточной Европы в зоны конфликтов по всему миру более трех лет. Информация стала доступна после того, как хакеры Anonymous Bulgaria вскрыли электронный почтовый ящик посольства Азербайджана в Болгарии и обнаружили документы-запросы на полеты авиакомпании. Например, только в 2016 и 2017 годах в Джедду и Эр-Рияд Silk Way Airlines запрашивала 23 дипломатических рейса с вооружениями. Заказчиками выступали поставщики и производители оружия — «Вазовский машиностроительный завод» (VMZ) и Transmobile из Болгарии, Yugoimport из Сербии и CIHAZ из Азербайджана. Как известно, Саудовская Аравия не пользуется оружием не стандартов НАТО, а доставляет его просаудовским силам в Йемен и боевикам в Сирию.

В июле 2016 года репортеры Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и Балканской сети журналистики расследований (BIRN) опубликовали расследование о поставках оружия из стран Восточной Европы для боевиков Сирии. В нем говорится, что белорусская авиакомпания Ruby Star осуществляла транспортировку оружия из Болгарии, Чехии и Сербии в Саудовскую Аравию и ОАЭ. Всего, по данным журналистов, за год авиатранспортная компания осуществила не менее 19 рейсов на Ближний Восток. Национальное таможенное агентство Болгарии и Директорат гражданской авиации Сербии подтвердили перевозку оружия.





