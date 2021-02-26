Украина сосредоточила более 20 беспилотников на границе с ЛДНР — эксперт

Зачистка информационного поля, которая происходит в настоящее время на Украине, может указывать на то, что в Киеве принято решение об активизации силовых военных действий на Донбассе. Об этом в пятницу, 26 февраля, заявил в беседе с корреспондентом EADaily лидер движения «Славянская гвардия» Владимир Рогов.

«Прошлое заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) прошло в закрытом режиме. По информации, которая у меня есть, на нём могло быть принято решение о начале боевых действий на Донбассе. Но активизация силовых действий с украинской стороны произойдёт после зачистки информационного поля, что мы и наблюдаем сегодня — на Украине закрываются СМИ и арестовываются неугодные лица», — рассказал эксперт.



Владимир Рогов. Иллюстрация: politobzor.net

По его словам, сейчас в окружении президента страны Владимира Зеленского также обсуждается технология запрета «Оппозиционной платформы — За жизнь» и Политической партии Шария. «Это здоровые силы, которые сегодня на подъёме и набирают популярность. Явно, что в случае досрочных выборов, к которым, похоже, дело и идёт, именно они могут стать ведущими в Верховной раде Украины», — пояснил Владимир Рогов.

Он также подчеркнул, что формирования Вооружённых сил Украины потихоньку стягиваются в сторону Донбасса, где уже сосредоточились военные советники и специалисты по беспилотникам из Турции.

«По официальной версии, там всего 5−7 ударных беспилотников, а по неофициальной — уже 21−22. По оценкам украинского Генерального штаба этого количества достаточно, чтобы нанести сокрушительный, как они считают, удар по линии обороны народных республик, смять её и пойти в наступление. При этом у руководства Украины есть уверенность, что Россия, парализованная невозможностью закончить „Северный поток — 2“, не будет вмешиваться в данный конфликт. С этим связана и последняя договорённость Зеленского и главы Польши Анджея Дуды. Оба они в ходе телефонных переговоров подтвердили, что будут всячески противодействовать реализации российского проекта. То есть намекнули, что, если Россия поможет народным республикам, проект будет заблокирован и Москва потеряет миллиарды долларов», — отметил глава движения «Славянская гвардия».

Кроме этого, собеседник подчеркнул, что накануне Зеленский провёл переговоры с главой НАТО Йенсом Столтенбергом и намекнул последнему, что Украина очень заинтересована в присутствии НАТО как на Чёрном море, так и на своей территории.

«По сути, это приглашение к войне. Но дело в том, что НАТО не хочет напрямую воевать с Россией. И вот эта власть, которую многие по привычке называют украинской, пытается сегодня заручиться любой поддержкой, хоть турецкой, хоть натовской, хоть молдавской. Им не важно, с кем объединяться против собственного народа и России — хоть с Санду, с которой уже принято решение о блокировке Приднестровья. По сути, уже через несколько месяцев из Приднестровья нельзя будет выезжать на территорию Украины на транспорте с приднестровскими номерами. Раньше таких ограничений не было. Это очень сильно ударит не только по благосостоянию жителей ПМР, среди которых много граждан Украины, но и по жителям Одесской области, по общей экономической составляющей. И делается всё это явно не с целью снизить градус противостояния на данных территориях. По сути, здесь можно употребить фразу из фильма „Свадьба в Малиновке“: „Мы на пороге большого шухера“. Так можно охарактеризовать состояние и ожидание всех вышеперечисленных игроков политического поля. Все они понимают, что что-то должно произойти. Что это будет, покажет ближайшее время», — заявил Владимир Рогов, добавив, что на окончательный результат может повлиять хладнокровная и выверенная политика Москвы.

Ранее EADaily сообщало о задержании в Киеве сотрудниками Службы безопасности Украины военно-политического эксперта Юрия Дудкина, который может быть обвинён сразу по двум статьям — «Государственная измена» и «Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам». По мнению Владимира Рогова, Дудкин выбран в том числе в качестве заложника, после расправы над которым можно заставить замолчать всех остальных украинских граждан, которые думают о необходимости сближения двух народов.

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