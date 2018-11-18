Украина сообщила НАТО о связях Кремля с исламскими террористами

Представители Украины представили на заседании парламентской ассамблеи НАТО доклад о связи России с исламскими террористическими организациями

Об этом сообщила на своей странице в Facebook председатель постоянной делегации Украины в ПА НАТО, народный депутат Ирина Фриз, информирует «ДС».

«Особое внимание уделяем связям Кремля с Талибаном, а также свидетельствам поставки оружия и материальных ресурсов», — отметила Фриз.

По ее словам, в докладе также есть свидетельства того, как российские спецслужбы поощряют радикальных исламистов покидать территорию России, в том числе обеспечивая их перелет, и участвовать в боевых действиях за пределами государства, в частности в Сирии на стороне Исламского государства.

«Кроме того, многие бывшие иракские баасисты, которые составляли ядро ​​военно-политической элиты во времена Хусейна, а затем — верхушку ИГИЛ — проходили обучение в КГБ СССР. В докладе — много интересных фактов, свидетельств и доказательств такого сотрудничества», — написала Фриз.

По ее словам, это уже шестой рапорт украинской делегации.

Также нардеп сообщила, что делегация передала партнерам по ПА НАТО два отдельных доклада на тему, которая рассматривается на сессии — деятельность российских частных военных компаний (ЧВК).

«Доклады InformNapalm и The Security Service of Ukraine рассматривают эти вопросы. В них разоблачается деятельность ПГК на Востоке Украины и Сирии. Доклады содержат факты, фамилии и доказательства непосредственного их использования правительством РФ для решения задач государственной политики за рубежом», — рассказала Фриз.

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