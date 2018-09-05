Украина сообщила международным организациям об экологической катастрофе в Крыму

Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека сообщил, что передал информацию о выбросах вредных веществ в районе Армянска в ООН, ОБСЕ, ВОЗ и Международный комитет Красного Креста

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил представитель украинского омбудсмена по соблюдению прав жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя Исмаил Халиков, передает «ДС».

«Эту информацию передано в международные организации (ООН, ОБСЕ, ВОЗ, Организацию Красного креста), с целью документирования фактов нарушения прав человека. В Прокуратуру АРК о возбуждении уголовного дела в отношении лиц, причастных к нарушению экологических прав граждан на временно оккупированных территориях Украины и угрозы их жизни», — сообщил Халиков.

По его словам, «вызывает беспокойство, что до сих пор не объявлено о чрезвычайном состоянии, не эвакуируют взрослое население, а оккупанты продолжают «успокаивать» людей».

Напомним, жители Армянска (оккупированный РФ Крым) с 24 августа массово жалуются в соцсетях на желтый налет, похожий на ржавчину, который покрыл металлический предметы. Кроме того, на деревьях желтеет и преждевременно опадает листва. Некоторые из горожан сообщают о сыпи и рвоте у детей, а также о першении и боли в горле.

Оккупационные власти Крыма, ранее утверждавшие, что опасности для здоровья людей нет, 4 сентября объявили о превышении ПДК сернистого ангидрида на севере полуострова, решили остановить на две недели работу крупного химзавода — филиала ООО «Титановые инвестиции» в Армянске, который использует кислотонакопитель. Химические отходы сбрасывают в кислотонакопитель с 1971 года. Площадь этого «озера» — 42 квадратных километра, объем — 30 миллионов кубометров воды. Накопитель впервые высох до такой степени. Там осталось всего 1,6 млн кубов воды. Причина образования конденсата — в перепаде ночных и дневных температур.Кроме того, в Армянске на две недели объявлены каникулы, дошколят с мамами и школьников «в профилактических целях» эвакуируют в крымские санатории.

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