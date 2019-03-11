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Украина сокращает торговлю с СНГ (ИНФОГРАФИКА) Новости Деньги Весь мир на Depo.ua. Новости Деньги на Depo.ua — Depo.ua

Экономика Украины 11 Мар 2019
Украина сокращает торговлю с СНГ (ИНФОГРАФИКА) Новости Деньги Весь мир на Depo.ua. Новости Деньги на Depo.ua — Depo.ua
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Объем внешней торговли товарами Украины со странами СНГ в январе-феврале 2019 года составил 2,794 млрд долларов, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (2,933 млрд долларов)

Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Согласно данным ГФС, экспорт товаров из Украины в страны СНГ сократился на 8% до 923 млн долларов, импорт — на 6% до 1,801 млрд долларов. Отрицательное сальдо сократилось и составляет 878 млн долларов. Доля стран СНГ в экспорте упала до 12%, в импорте — до 21%.

В то же время экспорт товаров из Украины в страны ЕС вырос на 4%, до 3,456 млрд долларов, импорт — на 5% — до 3,749 млрд долларов. Отрицательное сальдо составляет 293 млн долларов. Доля стран ЕС в экспорте из Украины составила 43%, в импорте — 43%.

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Напомним, 23 января 2019 года Кабинет министров Украины приостановил действие ряда соглашений с СНГ.

30 января правительство утвердило выход Украины из соглашения об общих условиях поставок товаров между организациями стран-участниц СНГ.

6 февраля Украина завершила процесс выхода из координационных органов СНГ и работает над прекращением своего участия в договорах, заключенных ранее в рамках Содружества.

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Источник

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