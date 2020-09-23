Украина сказала «да» игорному сектору — решение теперь за бизнес-инвесторами

Не только украинские, но и международные инвесторы внимательно следили за ситуацией, ведь Украина, без преувеличения, лакомый кусочек: места под солнцем еще не заняты, а размер потенциальной целевой аудитории (возраст 21+) — 20-30 миллионов человек.

«МинФин» вместе с командой Slotegrator, поставщиком ПО и бизнес-решений для игорной индустрии, решил разобраться, что же на самом деле представляет из себя игорный бизнес, какие возможности открываются для отечественных предпринимателей и ожидать ли Лас-Вегас по-украински.

Гемблинг-индустрия: основы

Для начала разберемся с терминологией. Игорный бизнес — это организация и проведение азартных игр с одной стороны, а с другой — оказание услуг самим операторам этой индустрии. Слово «гемблинг» подразумевает индустрию в целом, в то время как «iGaming» —только онлайн-сектор.

Как и любая другая индустрия, сфера азартных игр делится на B2C- и B2B-направления. Операторы, занятые B2C-деятельностью, могут являться владельцами какого-либо вида игорного бизнеса: казино, онлайн-казино, социального казино, букмекерской конторы, платформы для онлайн-ставок (беттинг-платформы, спортсбука) или покер-рума онлайн.

Количество бизнес-предприятий, подконтрольных одному оператору, ограничивается объемом его ресурсов, а вместе с тем определенными юридическими нюансами. Все больше стран начинают регулировать индустрию азартных игр, в результате чего наличие лицензии для ведения легального бизнеса становится уже не прихотью, а необходимостью. При этом некоторые юрисдикции позволяют с одной лицензией управлять неограниченным числом проектов, тогда как другие требуют отдельные лицензии для каждого самостоятельного проекта.

В то время как B2C-сектор предоставляет услуги непосредственно игрокам, B2B-сфера рассчитана на разработку и реализацию программного обеспечения для операторов, а также услуги по развитию и продвижению их проектов.

В целом, гемблинг-индустрия состоит из следующих участников:

поставщики игрового контента — создают игры для казино;

поставщики ПО — создают платформы для онлайн-казино и спортсбуков, а также модульные сервисы;

поставщики платежных решений — предлагают платежные системы для онлайн-казино и спортсбуков;

операторы — управляют гемблинг-проектами;

аффилиаты — привлекают трафик на проекты за счет партнерской сети;

регуляторы — контролируют индустрию в рамках определенной юрисдикции;

банки — играют ключевую роль в противодействии отмывании доходов;

игроки — делают ставки и либо получают выигрыш, либо уходят ни с чем;

организаторы мероприятий — занимаются отраслевыми мероприятиями, где участники сферы знакомятся друг с другом.

Почему игорный бизнес интересен инвесторам?

Во-первых, у этой отрасли заманчивые перспективы. По данным компании H2 Gambling Capital, занимающейся бизнес-аналитикой игорного рынка, всемирный iGaming-доход в течение следующих 5 лет достигнет отметки в €100 млрд. Чтобы понять скорость развития индустрии, возьмите за начальную точку 2018 год, когда суммарный доход индустрии составил €50 млрд. Впечатляюще показатели.

Во-вторых, в этой сфере постоянно открываются новые рынки. Так как все больше стран осознают потенциал игорной индустрии для своей экономики, на мировой карте появляются новые регулируемые рынки. Это обеспечивает инвесторам не только возможность занять нишу в числе первых, но и заниматься бизнес-проектами без рисков.

В-третьих, высокая прибыльность индустрии постоянно обращает на себя внимание потенциальных инвесторов, готовых вкладывать деньги в инновационные проекты и технологии. Для начинающего энтузиаста-оператора более чем реально найти финансовую поддержку для осуществления своих амбициозных бизнес-идей.

В-четвертых, неиссякаемый объем аудитории. Большое количество людей ежедневно достигает возраста 21! Конечно же, не забываем об ответственной игре, но факт остается фактом — спросу быть!

Как открыть онлайн-казино.

Лучше всего рассматривать конкретные примеры. Допустим, вы задумались об инвестициях в игорный бизнес. Наиболее выгодным решением будет запуск платформы онлайн-казино. В пользу этого выбора говорят следующие аргументы:

понадобится значительно меньше начальных инвестиций, так как не нужно будет нести расходы на аренду, закупку оборудования, содержание многочисленного персонала;

вести работу можно на любом рынке, ограничиваясь только полетом собственной фантазии и определенной юрисдикцией;

управлять бизнесом возможно из любой точки мира.

Шаг 1: Выбор юрисдикции и получение лицензии.

Условия и стоимость лицензии будут зависеть от того, на каком рынке вы захотите оперировать. Поэтому стоит внимательно ознакомиться с условиями вхождения на рынок. Помимо очевидных лицензионных сборов нужно учесть условия налогообложения и обновления лицензии, сроки ее получения и требования к репутации в профессиональных кругах.

Шаг 2: Выбор подрядчика.

Найдите партнера, который предоставит необходимое ПО. Это может быть как разработка платформы с нуля, так и интеграция отдельных модулей в уже существующий проект. Новичкам лучше рассматривать комплексные решения: сэкономите время, силы и собственные средства.

Шаг 3: Выбор контента.

Изучите разработчиков контента! Обращайте внимание на их популярность, в зависимости от региона, а также проверяйте, какие лицензии они требуют от операторов. Совет: выгоднее идти к подрядчику-агрегатору, поскольку с помощью единого API вы сможете быстро интегрировать в один процесс самых популярных разработчиков, подписав один контракт вместо 20-30.

Шаг 4: Выбор платежной системы.

Выбирайте такие платежные системы, которые предложат как можно больше вариантов оплаты и валют. Также учитывайте, что некоторые юрисдикции имеют требования к процессу приема ставок и организации выплат, которым необходимо соответствовать.

Шаг 5: Создание команды.

Если вы обратились к подрядчику ПО за комплексным решением, то значительно облегчили себе жизнь. Список необходимых кадров для вас фактически сократится до отдела маркетинга и поддержки клиентов. Главное — найдите добросовестных специалистов. Если же вы все делаете сами, вам придется создавать профессиональный отдел разработки.

Шаг 6: Маркетинг-план.

Составьте краткосрочный и долгосрочный маркетинг-планы. Вы должны как привлекать новых клиентов через рекламу и аффилиатные программы, так и удерживать существующих с помощью программ лояльности, бонусов, турниров и промо от разработчиков.

Игорный бизнес в Украине.

Украина шла к легализации азартных игр одиннадцать лет. Что же все-таки означает легализация на самом деле?

Украина присоединилась к списку регулируемых рынков наравне с Великобританией, Швецией, Германией и многими другими европейскими странами. Теперь игорный бизнес будет облагаться налогом, что приведет к пополнению государственной казны. Мировое гемблинг-сообщество внимательно следит за ситуацией и уже присматривается к потенциальным местным партнерам, так что страна может ожидать приток иностранного капитала.

Да, текст закона на данный момент местами содержит очень расплывчатые формулировки. Помимо общих требований к операторам, есть предположительные стоимости лицензий, но когда будет собрана комиссия по регулированию игорного бизнеса — все может измениться.

Комиссию обещают собрать к середине октября. В ее компетенцию будут входить разработка конкретных условий для получения лицензий, установление сумм сборов, а также выдача лицензий. Кроме того, именно регулятор более четко определит, что такое специальная игорная зона и где она будет находиться. До этого момента вопрос о создании «украинского Лас-Вегаса» остается открытым.

Также в ближайшем будущем Верховная Рада должна утвердить проект с конкретной схемой налогообложения игорного бизнеса. Более детально о тексте закона вы можете почитать в статье Slotegrator.

Пока Украина финализирует определенные моменты в законодательстве и нормативных актах, отечественные предприниматели могут нацелиться на любой другой мировой рынок уже сегодня — онлайн-индустрия всегда открыта для новых проектов, а Slotegrator готов провести вас в мир онлайн-гемблинга.

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