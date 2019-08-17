Украина рост ВВП Сазонов: Экономика Украины резко рванула вверх, вся Европа под впечатлением: «Гройсман уходит красиво»

Во втором квартале 2019 года Украина показала рост ВВП аж на 4,6%. Это один из лучших результатов среди стран Европы.

Внимание на экономические достижения Украины обратил в Facebook известный украинский политолог Кирилл Сазонов.

Во втором квартале 2019 года экономика Украины «рванула» — рост ВВП составил 4,6%. Для стран Европы это очень внушительный результат.

«Мы обошли даже Польшу с ее 4,1%! При том, что туда заходят просто фантастические с украинской точки зрения деньги Евросоюза и нет войны. Фактически, больший, чем у нас рост, в Европе показывает только Угорщина с ее 5%«, — отметил Сазонов.

Он выразил надежду, что новые Кабмин и Верховная Рада смогут удержать этот прекрасный темп роста экономики.

«В принципе, Гройсман (премьер-министр Украины — ред.) оставил им конспекты по отраслям — что сделано, планировалось сделать, как развивать позитивную тенденцию… Плюс начата практика среднесрочного планирования, то есть изобретать велосипед не нужно… Вообще, на мой взгляд, Гройсман уходит красиво. Без хлопанья дверью, с ростом экономики, с планами развития, которые оставляет тем, кто придет на смену. Цивилизованная практика и державницька позиция. Уважаю«, — констатировал блогер.

Напомним, ранее «Диалог.UA» сообщал, что Зеленский пообещал стремительный рост украинской экономики.





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