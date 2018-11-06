Украина приобретет турецкие военные беспилотники

Украина подписала соглашение о покупке турецких оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makina

Турецкий БПЛА Bayraktar TB2

Об этом сообщает сегодня «Украинский милитарный портал» со ссылкой на источники в Министерстве обороны страны, передает «ДС».

Контракт был заключен во время визита президента Украины Петра Порошенко в Турцию 3-4 ноября.

В подписании соглашения приняли участие министр обороны Степан Полторак, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский и председатель госконцерна «Укроборонпром» Павел Букин.

По данным портала, переговоры продолжались около двух лет, сейчас рассматривается возможность производства Bayraktar TB2 на мощностях госпредприятия «Антонов», которое входит в состав «Укроборонпрома». В сообщении говорится, что беспилотники могут нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

Они оснащены двигателем внутреннего сгорания Rotax 912, корпус выполнен из композитных материалов и оснащен системой автоматического взлета и посадки.

Напомним, ранее «ДС» сообщала, что Украина и Турция к концу года создадут зону свободной торговли.

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