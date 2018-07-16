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Украина пригрозила Газпрому потерей европейских активов

Курс валют 16 Июл 2018
Украина пригрозила Газпрому потерей европейских активов
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  • Украина пригрозила Газпрому потерей европейских активов  Деньги

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