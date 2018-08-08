Украина приближается к экономической изоляции

Еще год-полтора назад, когда официальный Киев особенно отчаянно ломился в Европу, мало кто мог предположить, что евроатлантическое единство Запада покроется множеством трещин. В то же время очевидно, что для таких стран, как Украина, крайне важно, чтобы между ее важнейшими «патронами» — ЕС и США — не было никаких противоречий. И чтобы Запад выступал на международной арене единым фронтом в противостоянии с Россией. В том числе — и в интересах Киева.

Поэтому в резко изменившихся реалиях будет крайне интересно понаблюдать не только за Украиной, но и за восточноевропейскими государствами в целом, которые финансово зависят от Евросоюза, а политически — от США. При этом предположения, что Вашингтон при Дональде Трампе будет играть на ослабление, а то и — на фрагментацию ЕС, отнюдь небеспочвенны. Как в условиях этой политической войны быть Киеву?

Первые последствия начатых Трампом торговых войн уже ощутила на себе Украина. Еврокомиссия решила ограничить негативные эффекты на свою экономику от введенных США заградительных пошлин на металлопродукцию. И с этой целью тут же ограничила импорт металла из третьих стран. В том числе — с Украины.

Читайте также

Украина собралась лечь на рельсы

В Киеве угрожают полностью прекратить железнодорожное сообщение с Россией

По некоторым оценкам, лишь только один этот шаг ЕС может обойтись Украине в потерю $ 400 млн. Собственно, это еще один «привет» тем «экспертам», которые убеждали украинское общество в выгодах от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, предусматривающее так называемый Договор о свободной торговле.

Именно подписанные соглашения сегодня вносят решающую лепту в то, что зарубежные инвестиции обходят Украину стороной. Для потенциальных инвесторов отсутствует мотивация локализировать производства на территории Украины. Зачем, если можно просто завозить туда готовую продукцию по сниженным или вовсе обнуленным таможенным ставкам?

Но и это еще не все беды. Одновременно существенно сузились возможности поставлять продукцию с Украины на рынки стран Таможенного (Евразийского) экономического союза. И в целом — на рынки Востока, поскольку действуют транзитные ограничения на любые перевозки через территорию России, а иного пути в этом направлении зачастую нет.

В сущности, украинская экономика до сих пор не может найти формулу взаимодействия с крупными игроками в лице Европейского и Евразийского союзов. Эта ситуация тянется с 2013 года, когда власть Виктора Януковича взяла курс на сближение с ЕС. Среди всего спектра украинской политики против подписания Соглашения об ассоциации с ЕС в нынешнем виде выступали разве что представители левых сил и организация «Украинский выбор» Виктора Медведчука, предупреждавшие о дискриминационных правилах торговли с ЕС и о резком ограничении доступа на рынки стран Таможенного (Евразийского) союза. Увы, но этот прогноз сбылся.

Примечательно, что даже в 2014 году, после начала вооруженного гражданского конфликта в Донбассе, Москва выступала за трехсторонние переговоры с участием Киева и Брюсселя о гармонизации торговых правил для Украины. Но киевские политики решили по-своему. В итоге с 1 января 2016 года прекращено действие договора о свободной торговле между Украиной и РФ, поскольку в силу вступила экономическая часть подписанного Киевом соглашения о евроассоциации.

Однако возможность выработки правил взаимовыгодной торговли в рамках Украина-ЕС-РФ еще не утрачена окончательно. Показательным является пример Молдавии. Которая после прихода к власти Игоря Додона небезуспешно пытается восстановить свое присутствие на российском рынке, обладая одновременно подписанным договором о евроассоциации.

Создание зоны свободной торговли в формате Украина-ЕС-РФ может стать одним из инструментов посткризисного урегулирования на Украине. Эту идею, в частности, поддерживают ряд американских экспертов и стоящих за ним элит. Об этом, к примеру, пишет портал Focus Ukraine, созданный Институтом Кеннана. Особый акцент портал делает на фигуре указанного выше Медведчука, задолго до начала украинского кризиса предлагавшего формулу взаимовыгодного сотрудничества Украины одновременно и с ЕС, и РФ. Медведчук также не раз подчеркивал, что Украина в силу своего выгодного географического положения могла бы стать мостом между Востоком и Западом.

Идея формирования единой Европы, утратившая, казалось бы, актуальность на волне украинского кризиса, может быть реанимирована уже в ближайшие годы, после выборов в Европарламент и выборов на Украине. В первом случае свое присутствие могут усилить евроскептики. Во втором — оппонирующие «евромайданному» курсу политсилы в Киеве, включая того же Медведчука.

Но это среднесрочная перспектива. А пока новости с «экономического фронта» для Украины остаются почти исключительно негативными.

Так, Киев проиграл уже два иска в ВТО против РФ. При этом, как сообщает авторитетное издание Politico, администрация Трампа разделяет позицию России в споре с Украиной по торговым ограничениям. Дело в том, что США используют аналогичный российскому аргумент (соображения национальной безопасности), оправдывая введения пошлин на сталь и алюминий.

Еще одна международная институция, на которую решающее влияние имеет США, а именно — МВФ, по-прежнему отказывается продолжать кредитование Украины, выделив ей последний транш в размере всего лишь $ 1 млрд еще полтора года назад.

Читайте также

Киев готовит подлость космического масштаба

В столице Украины проспект, названный в честь Комарова, переименуют в память о кардинале-униате

На фоне быстро ухудшающейся для Киева международной конъюнктуры в СМИ появилась информация, что РФ готовит масштабные санкции против Украины. Однако, представляется, что никакие санкции не причинят этой стране такого ущерба, как управленческие решения самих киевских «верхов». Из последних можно выделить скандальную инициативу министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна о прекращении железнодорожного сообщения с РФ. Ввиду приближения официального старта предвыборной кампании вероятность реализации данной инициативы выглядит отнюдь не нулевой.

При этом для всех очевидно: если идею Омеляна в его стране воплотят в жизнь, это обернется новыми серьезными убытками для Украины и недополучением крупных валютных поступлений. А ведь и без того в стране уже начались задержки с выплатами пенсий, растет задолженность по заработной плате, а бюджетный дефицит демонстрирует устойчивую тенденцию к увеличению.

В этом, впрочем, имеется и позитивный аспект для России и ее сторонников на Украине. Который заключается в увеличении антирейтингов власть предержащих в Киеве накануне важнейших выборов.

Источник