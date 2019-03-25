Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ — РБК

Экономика , 18:54

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Украина предложила Евросоюзу треть своих газовых хранилищ

Европейским странам стоит арендовать газовые хранилища Украины, чтобы обеспечить своим потребителям поставки газа зимой 2019–2020 года, если Москва решит не продлевать контракт с Киевом на транзит, указывает «Укртрансгаз»

Фото: Vincent Mundy / Bloomberg

Украина готова сдать в аренду странам Евросоюза как минимум треть своих газовых хранилищ, следует из сообщения, опубликованного на сайте «Укртрансгаза».

Это должно обеспечить потребителям российского газа из Венгрии и других европейских стран бесперебойное газоснабжение следующей зимой, «даже если Россия прекратит транзит газа через территорию Украины в страны ЕС после 1 января 2020 года», говорится в сообщении оператора газотранспортной системы Украины.

«Укртрансгаз» указывает, что сейчас может предложить европейским заказчикам около 12 млрд куб. м в подземных газовых хранилищах. «Максимальная суточная мощность отбора из подземных хранилищ газа может достичь 260 млн куб. м», — говорится в сообщении.

Как пример государства, которому могут пригодиться запасы газа в газохранилищах Украины, приводится Венгрия, которая ежегодно потребляет больше 10 млрд куб. м природного газа. При этом две трети этого объема обеспечивается российским газом, около 20% — внутренней добычей, а остальное импортируется из Австрии.

Система подземных газовых хранилищ Украины состоит из 11 единиц ​общей емкостью 31 млрд куб. м, следует из материалов «Укртрансгаза». При этом в последние десять лет Украина использует для обеспечения собственных нужд лишь 50–60% их технической мощи.

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