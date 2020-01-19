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Украина потребовала от Британии убрать трезубец из террористических символов. Новости политики

Политика 19 Янв 2020
Украина потребовала от Британии убрать трезубец из террористических символов. Новости политики
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Британия внесла изображение трезубца, который является малым гербом Украины, в антитеррористическое руководство

Об этом сообщает «ДС»со ссылкой на заявление посольства Украины в Великобритании в Twitter.

В посольстве подчеркнули, что никакие объяснения таких действий со стороны Лондона не допустимы. Великобритания должна как можно быстрее исключить изображение украинского трезубца из руководства.

«Включение трезубца, конституционного символа герба Украины, в руководство по вопросам экстремизма для британских учителей и медицинского состава, подготовленное контртеррористической полицией, чрезвычайно возмутительно. Никакие объяснения недопустимы. Мы требуем, чтобы трезубец был исключен из руководства и были принесены официальные извинения», — говорится в сообщении представительства.

Напомним, ранее сообщалось, что министр иностранных дел Вадим Пристайко и государственный секретарь Великобритании по иностранным делам Доминик Рааб обсудили расследование катастрофы украинского самолета в Иране.

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