Украина попросила Венгрию не переходить «красные линии» на Закарпатье — новости политики

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Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок обратился к послу Венгрии Иштвану Ийдярто с тем, чтобы его страна не переходила «красные линии» во взаимодействии с гражданами Украины венгерского происхождения на Закарпатье.

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Об этом Божок сообщил в Twitter. «Подчеркнул послу Венгрии, что Будапешт должен быть осторожным и придерживаться «красных линий» при взаимодействии с украинскими гражданами венгерского происхождения в регионе Закарпатья (Украина)», — заявил Божок.

Закарпатские СМИ сообщают, что завтра министр внешней экономики и иностранных дел Петер Сийярто должен посетить Берегово. Недавно, 11 июля, районный центр Береговского района Закарпатской области посетил заместитель министра МИД Венгрии Левенте Модьор.

Как сообщал УНИАН, в начале июля из-за заявления венгерского министра внешней экономики и иностранных дел Петера Сийярто в МИД вызвали на беседу посла Венгрии.

В частности, Сийярто выразил надежду, что президент Владимир Зеленский не будет реализовывать «решительную антивенгерскую политику» предыдущего президента Петра Порошенко в отношении венгров, живущих в Закарпатье.





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