Украина попросила помочь в борьбе с российским допингом на оккупированных территориях

Министерство молодежи и спорта обратилось к ЮНЕСКО, Совету Европы, Всемирному антидопинговому агентству и ряду других международных организаций с просьбой разработать механизм контроля антидопинговой деятельности на оккупированных территориях Украины

Украина попросила помочь в борьбе с российским допингом на оккупированных территориях

Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства, информирует «ДС».

«Минспорта как центральный орган исполнительной власти Украины, который уделяет значительное внимание борьбе с допингом в спорте на территории государства, обращается с просьбой рассмотреть вопрос о разработке механизма контроля антидопинговой деятельности на оккупированных территориях Украины и проинформировать свои международные организации относительно определенной правовой позиции по вопросам антидопинговой деятельности, а также о требованиях действующего законодательства на оккупированных территориях Украины. Искренне надеемся, что изложенная информация будет способствовать укреплению международного взаимопонимания и мира, и обеспечит дальнейшее сотрудничество в антидопинговой деятельности», -говорится в обращении.

В заявлении говорится, что суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию, в частности на временно оккупированные территории Украины, которые являются неотъемлемой частью территории нашего государства, поэтому Российская Федерация и ее оккупационные органы, в частности Национальная антидопинговая организация Российской Федерации не имеют законных оснований для проведения антидопинговой деятельности по отношению к лицам, находящимся в Крыму, Севастополе, Луганской и Донецкой областях.

«Это обращение — вклад ведомства в вопрос восстановления контроля над Крымом, частями Донецкой и Луганской областей, которые были оккупированы Российской Федерацией в 2014 году. По нашему мнению, мы должны использовать все возможные рычаги влияния на ситуацию, в частности не дать РУСАДА (Национальная антидопинговая организация Российской Федерации) никаких возможностей для деятельности на оккупированных территориях. Мы должны отстаивать целостность нашего государства на всех уровнях, в проведении антидопинговой политики — в том числе», — заявил первый заместитель министра молодежи и спорта Игорь Гоцул.

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