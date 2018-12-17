Украина получит второй транш от ЕС: в Кабмине назвали сроки — Обозреватель

Украина может получить второй транш макрофинансовой помощи от ЕС объемом 500 млн евро в начале 2019 года.

Об этом шла речь во время переговоров премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом, передает пресс-служба правительства.

«Совместными усилиями нам удалось пройти путь к подписанию меморандума о взаимопонимании и кредитном соглашении, а также выделению первого транша макрофинансовой помощи в сжатые сроки. Мы ценим твердую и последовательную поддержку наших усилий по внедрению реформ. Приоритетами нашей совместной работы на ближайшую перспективу является углубление секторального сотрудничества в сфере цифровой экономики, энергетики и либерализации торговли», — заявил Гройсман.

По словам Домбровскиса, стимулом для ЕС в вопросе выделения средств стала стабилизация макрофинансовой ситуации. Поэтому в ЕС рассчитывают, что Украина и в дальнейшем сохранит темп реформ и уделит внимание точечным изменениям в налоговой, энергетической, общефинансовий и социальной сферах.

Гройсман и Домбровскис

kmu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2018 года Еврокомиссия одобрила решение о начале новой программы макрофинансовой помощи. В сентябре был подписан меморандум, а уже в декабре Украина получила первый транш в размере 500 млн евро.





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