Украина получит новый транш МВФ: названы сроки — Обозреватель

Украина ожидает получение нового транша Международного валютного фонда в рамках новой программы резервной поддержки в течение 10 рабочих дней до католического Рождества (25 декабря).

«Украина выполнила все подготовительные действия, остались только бюрократические процедуры», – заявил председатель Национального банка Украины Яков Смолий, передает «Радио Свобода».

При этом глава Нацбанка не указал, на какой объем транша рассчитывает Украина.

Однако, по словам Смолия, соответствующие средства помогут регулятору увеличить валютные резервы до 19,2 миллиарда долларов с нынешнего уровня 17,8 миллиарда долларов.

Напомним, что 19 октября уполномоченный персонал Международного валютного фонда и Украина достигли соглашения о новой 14-месячной программе поддержки экономической политики stand-by (SBA), которая заменит программу расширенного финансирования (EFF), утвержденную в марте 2015 года и истекающую в марте 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в МВФ заявили о готовности продолжить сотрудничество с Украиной даже в случае введения военного положения. Представители Фонда отметили, что уже сотрудничали с рядом стран, на территории которых разворачивались военные конфликты различной активности.





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