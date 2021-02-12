Украина получит 50 миллионов евро от ЕИБ на закупку вакцин — Минфин

Украина получит 50 млн евро от Европейского инвестиционного банка на закупку вакцин для населения и современного холодильного оборудования для сети центров вакцинации. Об этом написал в своем телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Только что подписали соответствующие договоренности с президентом ЕИБ Вернером Хойером в штаб-квартире Банка в Люксембурге. Средства будут выделены из уже имеющегося проекта «Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины», — написал он.

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Вакцинация в Украине

Первый транш вакцины от глобальной инициативы COVAX Украина получит в феврале в количестве 117 000 доз. Вакцинация будет добровольной и бесплатной.

Это количество вакцины сразу будет распределено для вакцинации медицинских работников, а также работников учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с коронавируснаой болезнью.

Вакцинация от covid-19 в Украине начнется в середине февраля.

Согласно программе COVAX, Украина должна получить 8−16 миллионов доз вакцины от covid-19. Кроме того, 30 декабря Офис президента сообщил, что Украина получит 1,9 миллиона доз вакцины против covid-19 от китайского производителя вакцин Sinovac Biotech.

13 января издание The Wall Street Journal сообщило, что созданная китайской компанией Sinovac Biotech вакцина от covid-19 показала 50% эффективности при испытаниях в Бразилии.

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